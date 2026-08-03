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Shamli News: 6 लाख की शराब के साथ दो गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शामली
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Shamli News: कैराना में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 6 लाख रुपये की शराब के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने एक टाटा मैजिक गाड़ी को पकड़ा, जिसमें 25 पेटी हरियाणा मार्का रेड लेबल शराब मिली। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सोनू उर्फ भोलू और कुशल के रूप में की गई है।

Shamli News: 6 लाख की शराब के साथ दो गिरफ्तार

Shamli News: कैराना। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक टाटा मैजिक गाड़ी से 6 लाख की शराब के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। रविवार दोपहर करीब तीन बजे पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर तीतरवाड़ा से सहपत जाने वाले रास्ते पर एक पिकअप गाड़ी का पीछा किया। पुलिस ने घेराबंदी करते हुए टाटा मैजिक गाड़ी को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान गाड़ी के अंदर से 25 पेटी हरियाणा मार्का रेड लेबल शराब की बरामद हुई। पुलिस ने मौका से सोनू उर्फ भोलू निवासी गांव शेरपुर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर तथा कुशल निवासी झांकी हुसैनपुर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार कर लिया।

पकड़ी गई शराब की कीमत 6 लाख बताई जा रही है। सीओ हेमंत कुमार ने बताया कि आरोपियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की जा रही है तथा शराब कहां से ले तथा कहां सप्लाई करनी है इस बारे में जानकारी की जा रही है।

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