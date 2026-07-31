Shamli News: 60 लाख की स्मैक के साथ चौसाना के दो तस्कर गिरफ्तार

Shamli News: पुलिस ने गुरूवार को चौसाना निवासी दो स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 275 ग्राम स्मैक बरामद हुई, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 60 लाख रुपये है। पूछताछ में दोनों ने तस्करी नेटवर्क का भी खुलासा किया है और एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है।

Shamli News: चौसाना। पुलिस ने गुरूवार को चौसाना निवासी दो स्मैक तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 275 ग्राम स्मैक बरामद की है। पुलिस के अनुसार बरामद स्मैक की अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 60 लाख रुपये है। दोनों आरोपियों को सुंदर नगर से भड़ी मुस्तफाबाद जाने वाले मार्ग से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बरामदगी के आधार पर झिंझाना थाने में एनडीपीएस एक्ट की धारा के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है。

गिरफ्तार आरोपियों की जानकारी गिरफ्तार आरोपियों की पहचान तौसीन पुत्र निसार और जाहुल पुत्र इकबाल, दोनों निवासी चौसाना, के रूप में हुई है। पूछताछ में आरोपियों ने तस्करी से जुड़े नेटवर्क का भी खुलासा किया कि बरामद स्मैक उन्होंने सहारनपुर जनपद से खरीदी थी। इस आधार पर पुलिस ने एक अन्य आरोपी को भी मुकदमे में वांछित कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। साथ ही स्मैक तस्करी के पूरे नेटवर्क के फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंक की जांच की जा रही है। पुलिस के मुताबिक तौसीन के खिलाफ पहले से एनडीपीएस, आबकारी और जुआ अधिनियम के तहत कई मुकदमे दर्ज हैं, जबकि जाहुल के खिलाफ यह पहला आपराधिक मामला है। पुलिस का कहना है कि मामले में शामिल अन्य तस्करों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।

पूछताछ का विवरण कहना इनका

पूछताछ में दोनों आरोपियों ने स्मैक की खरीद गंगोह थाना क्षेत्र के गांव डुभर निवासी राहुल से करना स्वीकार किया है। उसे मुकदमे में वांछित किया गया है। पूरे तस्करी नेटवर्क के फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंक की जांच कर अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। -राहुल कुमार,चौकी प्रभारी चौसाना