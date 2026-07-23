Shamli News: मोबाइल छीनने का आरोपी गिरफ्तार
Shamli News: कैराना में पुलिस ने मोबाइल छीनने के आरोपी को गिरफ्तार किया है। चार दिन पहले दुकानदारों से पैसे इकट्ठा करके लौट रहे गौतम की बाइक में आरोपियों ने टक्कर मारी और मोबाइल छीन लिया। आरोपी चमन को पुलिस ने छीने गए मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया।
Shamli News: कैराना। चार दिन पहले व्यापारी की बाइक में टक्कर मार कर मोबाइल छीनने के आरोपी को पुलिस ने छीने गये मोबाइल के साथ गिरफ्तार करके चालान कर दिया। 19 जुलाई को राजेंद्र कॉलोनी निवासी गौतम ने कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि वह दुकानदारों से उधारी के पैसे इकट्ठे करके वापस आ रहा था। सरकारी अस्पताल के पास बाइक सवार तीन आरोपियों ने पहले उसकी बाइक में टक्कर मारी और उसके बाद मोबाइल छीन कर भाग गए। पुलिस ने मामले में आरोपी चमन निवासी गांव रामपुरा (सिंगरा) थाना झिंझाना को छीने गए मोबाइल और बिना नंबर प्लेट की बाइक के साथ गिरफ्तार करके चालान कर दिया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।