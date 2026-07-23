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Shamli News: मोबाइल छीनने का आरोपी गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शामली
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Shamli News: कैराना में पुलिस ने मोबाइल छीनने के आरोपी को गिरफ्तार किया है। चार दिन पहले दुकानदारों से पैसे इकट्ठा करके लौट रहे गौतम की बाइक में आरोपियों ने टक्कर मारी और मोबाइल छीन लिया। आरोपी चमन को पुलिस ने छीने गए मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया।

Shamli News: मोबाइल छीनने का आरोपी गिरफ्तार

Shamli News: कैराना। चार दिन पहले व्यापारी की बाइक में टक्कर मार कर मोबाइल छीनने के आरोपी को पुलिस ने छीने गये मोबाइल के साथ गिरफ्तार करके चालान कर दिया। 19 जुलाई को राजेंद्र कॉलोनी निवासी गौतम ने कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि वह दुकानदारों से उधारी के पैसे इकट्ठे करके वापस आ रहा था। सरकारी अस्पताल के पास बाइक सवार तीन आरोपियों ने पहले उसकी बाइक में टक्कर मारी और उसके बाद मोबाइल छीन कर भाग गए। पुलिस ने मामले में आरोपी चमन निवासी गांव रामपुरा (सिंगरा) थाना झिंझाना को छीने गए मोबाइल और बिना नंबर प्लेट की बाइक के साथ गिरफ्तार करके चालान कर दिया।

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