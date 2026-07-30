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Shamli News: कांवड़ यात्रा: डीएम-एसपी ने कैराना में तैयारियों का लिया जायजा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शामली
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Shamli News: कैराना में कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण और सुरक्षित रूप से संपन्न कराने के लिए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से तैयार हैं। डीएम आलोक यादव और एसपी एनपी सिंह ने कांवड़ यात्रा मार्ग और यमुना घाट का निरीक्षण किया, जिसमें सुरक्षा और साफ-सफाई के इंतजामों की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने सतत निगरानी की निर्देश दिए।

Shamli News: कांवड़ यात्रा: डीएम-एसपी ने कैराना में तैयारियों का लिया जायजा

Shamli News: कैराना। कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से पुलिस-प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। डीएम व एसपी ने कैराना क्षेत्र में कांवड़ यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने मार्ग पर सुरक्षा इंतजामों के साथ यमुना घाट की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। बुधवार को डीएम आलोक यादव व एसपी एनपी सिंह ने कैराना में कांवड़ यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया। वह निरीक्षण करते हुए यूपी-हरियाणा सीमा तक पहुंचे। जहां उन्होंने कांवड़ियों के आवागमन को लेकर किए गए प्रबंधों का अवलोकन किया। इसके बाद दोनों अधिकारियों ने यमुना घाट पहुंचकर वहां की व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया।

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जहां शिवभक्तों के स्नान के लिए घाट पर सुरक्षा, साफ-सफाई और प्रकाश व्यवस्था को बारीकी से परखा। अधिकारियों ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि कांवड़ यात्रा के दौरान प्रत्येक व्यवस्था पर सतत निगरानी रखी जाए तथा श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न होने पाए।

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