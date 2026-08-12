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Shamli News: हाईवे पर दौड रहे कांवडिए को बचाने के प्रयास में पीकअप पलटा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शामली
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Shamli News: मुजफ्फरनगर के महादेव शिव मंदिर के निकट कांवडियों का पीकअप गाड़ी गिरकर पलट गई। गाड़ी में सवार एक दर्जन कांवडियों को कोई गंभीर चोट नहीं आई, जबकि चालक को मामूली चोटें आई हैं। बाबरी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी को निकालने के लिए जेसीबी मशीन लगाई।

हाईवे पर दौड रहे कांवडिए को बचाने के प्रयास में पीकअप पलटा
हाईवे पर दौड रहे कांवडिए को बचाने के प्रयास में पीकअप पलटा

Shamli News: शहर के मुजफ्फरनगर हाईवे स्थित महादेव शिव मंदिर के निकट कांवडियों का एक पीकअप दूसरे कांवडिये को बचाने के प्रयास में खेत में गिरकर पलट गया। जिससे पीकअप गाडी में सवार करीब एक दर्जन कांवडिए बाल बाल बच गए, जबकि चालक को मामूली चोटे आई है। हादसे के बाद बाबरी पुलिस मौके पर पहुंची और जेसीबी मशीन लगाकर पलटे पीकअप को बाहर निकला गया।

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घटनास्थल के हालात

हरियाणा के जनपद पानीपत के मुहाली निवासी मिठठन, राहुल, वाशु, सोहदेव, सज्जन सहित करीब एक दर्जन युवक हरियाणा से डांक कांवड लेकर लौट रहे थे। बताया जाता है कि सभी कांवडियों ने पीकअप गाडी ले रखी थी, जिसको मिठठन चला रहा था। मंगलवार सवेरे करीब 11 बजे जब वह बाबरी क्षेत्र के मुजफ्फरनगर हाईवे स्थित फतेहपुर के निकट महादेव शिव मंदिर के निकट पहुंचे तो इसी दौरान सडक पर दौड रहे कांवडिये को बचाने के प्रयास में चालक का संतुलन बिगड गया और वह हाईवे के बराबर में खेत में गिरकर पलट गया। हादसे में गाडी में सवार कांवडिए बाल बाल बच गए, जिनको पुलिस द्वारा बाहर निकाला गया, जबकि चालक मिठठन को मामूली चोटे आई है। बाद में बाबरी पुलिस ने जेसीबी मशीन को बुलाकर सुरक्षा की दृष्टि से विद्युत लाईन कटवाई और पीकअप को बाहर निकाला गया। बाद में कांवडिए अपने पीकअप गाडी को लेकर अपने साथ चले गए।

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पुलिस की कार्रवाई

सामान्य प्रश्न

दुर्घटना कब हुई थी?
दुर्घटना मंगलवार सवेरे करीब 11 बजे हुई थी।
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