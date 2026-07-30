Shamli News: सफाई कर रहे सफाईकर्मी के साथ आधा दर्जन लोगों ने की मारपीट
Shamli News: शामली में वर्मा मार्किट के बाहर सफाई कर्मचारी राजकुमार वाल्मीकि पर आधा दर्जन लोगों ने जानलेवा हमला किया। सफाईकर्मी गंभीर रूप से घायल होकर अस्पताल में भर्ती है। कर्मचारियों ने हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए कोतवाली में हंगामा किया और गिरफ्तारी न होने तक सफाई व्यवस्था ठप करने की चेतावनी दी।
Shamli News: शामली। बुधवार को शहर के वर्मा मार्किट के बाहर सफाई कर रहे कर्मचारी पर आधा दर्जन लोगों ने जानलेवा हमला बोल दिया। हमले में सफाईकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको शामली सीएचसी से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। सफाईकर्मी के साथ हुई मारपीट की सूचना पाकर दर्जनों सफाईकर्मी कोतवाली पहुंचे और हंगामा करते हुए हमलावरों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। उन्होने गिरफ्तारी न होने तक सफाई व्यावस्था ठप्प करने की चेतावनी दी है। बुधवार को नगर पालिका के आउट सोर्सिंग कर्मचारी राजकुमार वाल्मीकि शहर के वर्मा मार्किट के बाहर सामने वाली साईड में सफाई का कार्य कर रहे थे।
बताया जाता है कि इसी दौरान वहां मकान में मौजूद करीब आधा दर्जन लोग मौके पर पहुंचे और सफाई कर्मी द्वारा की जा रही साफ सफाई का विरोध करते हुए जाने को कहा। जिस पर सफाईकर्मी ने कारण पूछा तो आरोप है कि उक्त लोगों ने सफाई कर्मी पर लाठी डंडों से हमला बोल दिया और सिर में गंभीर चोट लगने से सफाईकर्मी लहु लुहान हो गया। हादसे के बाद घायल सफाईकर्मी राजकुमार को शामली सीएचसी में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत नाजुक होने के कारण जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। सफाईकर्मी के साथ हुई मारपीट की सूचना पाकर सफाईकर्मी यूनियन के दर्जनों पदाधिकारी व सफाई कर्मचारी कोतवाली पहुंचे और हमलावरों के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया। उन्होने पुलिस को तहरीर देकर हमलावरों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि जब तक गिरफ्तारी नही होती पूरे शहर की साफ सफाई व्यावस्था ठप्प रहेगी।
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