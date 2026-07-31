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Shamli News: पुलिस को मिले दो इंटरसेप्टर और नया अग्निशमन वाहन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शामली
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Shamli News: शामली में यातायात व्यवस्था बेहतर बनाने और आपातकालीन सेवाओं को मजबूत करने के लिए पुलिस को दो नए इंटरसेप्टर वाहन और अग्निशमन सेवा के लिए एक नया वाहन मिला है। एसपी एनपी सिंह ने नए वाहनों का निरीक्षण कर प्रमोट किया। इससे सड़क सुरक्षा और आपात सेवाएं मजबूत होंगी।

Shamli News: पुलिस को मिले दो इंटरसेप्टर और नया अग्निशमन वाहन

Shamli News: शामली। जनपद में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने और आपातकालीन सेवाओं को मजबूत करने के लिए पुलिस विभाग को दो नए इंटरसेप्टर वाहन और अग्निशमन सेवा के लिए एक नया वाहन मिला है। गुरुवार को पुलिस कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में एसपी एनपी सिंह ने नवीन वाहनों का निरीक्षण कर उन्हें हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एसपी एनपी सिंह ने बताया कि नए इंटरसेप्टर वाहनों के माध्यम से यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर प्रभावी निगरानी रखी जाएगी। खासकर तेज गति से वाहन चलाने, लापरवाहीपूर्वक ड्राइविंग और अन्य यातायात नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई करने में मदद मिलेगी। इससे सड़क सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जा सकेगा तथा दुर्घटनाओं पर नियंत्रण लगाने में सहायता मिलेगी।

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उन्होंने बताया कि अग्निशमन विभाग को मिले नए वाहन से आगजनी एवं अन्य आपातकालीन परिस्थितियों में राहत और बचाव कार्य तेजी से किया जा सकेगा। इससे आमजन को समय पर सहायता उपलब्ध कराने में सुविधा होगी। एसपी ने कहा कि जनपद पुलिस आधुनिक संसाधनों और तकनीकी सुविधाओं के माध्यम से बेहतर पुलिसिंग, सुरक्षित यातायात व्यवस्था और त्वरित आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। नए वाहनों के शामिल होने से पुलिस और अग्निशमन विभाग की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी।

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