Shamli News: एनसीसी कैडेट्स का अनुशासन और प्रशिक्षण सराहनीय- कर्नल एसएस कार्की
Shamli News: 85 यूपी बटालियन एनसीसी के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल एसएस कार्की ने सेंट फ्रांसिस स्कूल शामली का दौरा कर एनसीसी गतिविधियों का निरीक्षण किया। उन्होंने कैडेट्स के अनुशासन और परेड की प्रशंसा की। कर्नल ने बताया कि एनसीसी नेतृत्व, राष्ट्रभक्ति और सेवा भावना का सशक्त मंच है। प्रधानाचार्य ने कर्नल के आगमन को प्रेरणादायक बताया।
Shamli News: 85 यूपी बटालियन एनसीसी शामली के नव नियुक्त कमांडिंग ऑफिसर कर्नल एसएस कार्की ने शुक्रवार को शहर के सेंट फ्रांसिस स्कूल शामली का दौरा कर एनसीसी गतिविधियों का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ बटालियन के प्रशासनिक अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल सीपी भदोला भी मौजूद रहे। विद्यालय पहुंचने पर प्रधानाचार्य फादर जोसे मैथ्यू थेक्केल ने कर्नल एसएस कार्की का बुके भेंट कर स्वागत किया। इसके बाद कमांडिंग ऑफिसर ने एनसीसी कैडेट्स की परेड का निरीक्षण किया और कैडेट्स से सलामी ली। उन्होंने कैडेट्स के अनुशासन, परेड की गुणवत्ता और प्रशिक्षण व्यवस्था की जानकारी ली।इस अवसर पर कर्नल एसएस कार्की ने कहा कि एनसीसी केवल वर्दी धारण करने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, राष्ट्रभक्ति, सेवा भावना और चरित्र निर्माण का सशक्त मंच है।
उन्होंने कैडेट्स से ईमानदारी, समयपालन, शारीरिक फिटनेस और सामाजिक जिम्मेदारियों को जीवन का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। उन्होंने सेंट फ्रांसिस स्कूल के एनसीसी कैडेट्स के अनुशासन, परेड प्रदर्शन और सलामी की प्रशंसा करते हुए कहा कि विद्यालय के एनसीसी अधिकारी एवं प्रशिक्षक कैडेट्स के व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उनके प्रयासों से कैडेट्स में आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और अनुशासन का विकास हो रहा है। प्रधानाचार्य फादर जोसे मैथ्यू थेक्केल ने कहा कि कर्नल एसएस कार्की का विद्यालय आगमन कैडेट्स के लिए प्रेरणादायक रहा। उनके मार्गदर्शन से छात्रों को नई ऊर्जा और प्रेरणा मिली है।इस अवसर पर फादर लुईस, एनसीसी अधिकारी संजीव कुमार, प्रियंका खैवाल, व्यायाम प्रशिक्षक प्रेम सिंह मौजूद रहे।
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