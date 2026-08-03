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Shamli News: घर से रहस्यमय ढंग से लापता हुई विवाहिता, सास ने दर्ज कराई गुमशुदगी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शामली
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Shamli News: थानाभवन के गांव मनट मंटी से एक विवाहिता रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गई है। 31 जुलाई को खेत पर काम करने गई उसके ससुर ने गुमशुदगी की रिपोर्ट की। परिजनों ने आसपास उसकी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साधनों से उसकी खोज शुरू की है।

Shamli News: घर से रहस्यमय ढंग से लापता हुई विवाहिता, सास ने दर्ज कराई गुमशुदगी

Shamli News: थानाभवन। थाना भवन क्षेत्र के गांव मनट मंटी से एक विवाहिता के रहस्यमय परिस्थितियों में लापता होने का मामला सामने आया है। महिला की सास ने थाना भवन थाने में गुमशुदगी दर्ज कराते हुए उसकी तलाश की गुहार लगाई है। गांव मनट मंटी निवासी संतलेश ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 31 जुलाई की सुबह करीब 8 बजे वह अपने खेत पर काम करने के लिए गई थीं। उस समय उनकी पुत्रवधू घर पर अकेली थी। जब वह खेत से वापस लौटीं तो पुत्रवधू घर पर नहीं मिली। परिजनों ने उसे आसपास के क्षेत्रों एवं रिश्तेदारियों में काफी तलाश किया, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लग सका।इसके

बाद पीड़िता ने थाना भवन थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर महिला की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि महिला का पता लगाने के लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल नंबर और अन्य तकनीकी माध्यमों की सहायता ली जा रही है। पुलिस को उम्मीद है कि जल्द ही महिला को सकुशल बरामद कर लिया जाएगा।

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