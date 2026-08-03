Shamli News: दिव्यांग युवक पर मिट्टी फेंकने का विरोध करने पर मां से मारपीट

Shamli News: कांधला के मोहल्ला खेल में एक दिव्यांग युवक के साथ अभद्र व्यवहार का विरोध करने पर उसकी मां को मारपीट और जान से मारने की धमकियां दी गईं। महिला ने तहरीर देकर सख्त कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

Shamli News: कांधला। कस्बे के मोहल्ला खेल में एक दिव्यांग युवक के साथ कथित अभद्र व्यवहार का विरोध करना उसकी मां को भारी पड़ गया। आरोप है कि विरोध करने पर महिला के साथ मारपीट की गई और जान से मारने की धमकियां दी गईं। पीड़िता की तहरीर पर थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

घटना का विवरण कस्बे के मोहल्ला खेल में दिव्यांग युवक पर मिट्टी फेंकने का विरोध करने पर उसकी मां के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़िता ने तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मोहल्ला खेल निवासी गय्यूर का दिव्यांग पुत्र छोटू अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। आरोप है कि इसी दौरान मोहल्ले के एक युवक ने उसके ऊपर मिट्टी फेंक दी। जब छोटू की मां फिदा ने इस हरकत का विरोध किया तो आरोपी पक्ष ने उनके साथ मारपीट कर दी। इतना ही नहीं, महिला को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी गई।

पुलिस की प्रतिक्रिया घटना के बाद पीड़ित परिवार थाना कांधला पहुंचा और आरोपियों के खिलाफ तहरीर देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की। पीड़ित पक्ष के सोनू ने बताया कि छोटू दिव्यांग है और चलने-फिरने में असमर्थ है। ऐसे व्यक्ति के साथ इस प्रकार का व्यवहार बेहद निंदनीय है। उनका आरोप है कि विरोध करने पर आरोपी लगातार धमकियां दे रहे हैं, जिससे पूरा परिवार भय और असुरक्षा के माहौल में जी रहा है।

कानूनी कार्रवाई थाना पुलिस का कहना है कि तहरीर प्राप्त हो गई है। मामले की जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।