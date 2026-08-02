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Shamli News: तीन बच्चों के साथ यमुना में कूदने चली महिला को बचाया

By Hindustan | Bureau
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Shamli News: तीन बच्चों के साथ यमुना में कूदने चली महिला को बचाया

Shamli News: तीन बच्चों के साथ यमुना में कूदने चली महिला को बचाया

Shamli News: गृहक्लेश के चलते तीन बच्चों की मां ने यमुना पुल से कूदकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। समय रहते गोताखोर ने महिला को बचा लिया। बाद में पुलिस ने महिला के परिजनों को सूचना देकर उनके सुपुर्द कर दिया।रविवार को कांवड़ यात्रा के दौरान एक महिला तीन बच्चों के साथ यमुना पुल के पास पहुंची। महिला ने बच्चों को यमुना पुल पुलिस चौकी के पास खड़ा कर दिया तथा अपने आप पुराने पुल की रेलिंग पर पहुंच गई। महिला ने यमुना में कूदने का प्रयास किया। इसी दौरान यमुना तट पर तैनात गोताखोर दिलशाद और मुस्तकीम की नजर महिला पर चली गई।

दोनों गोताखोरों ने तेजी के साथ कार्रवाई करते हुए महिला को पकड़ लिया तथा यमुना पुल पुलिस चौकी पर ले गए। महिला ने बताया कि वह कांधला क्षेत्र के गांव माल्हीपुर निवासी है। उसका पति दिल्ली रहता है। आरोप है कि घर पर उसका जेठ व जेठानी हर समय पर प्रताडित करता रहता है। जिसके चलते वह आत्महत्या करने जा रही थी। कोतवाली प्रभारी सतीश कुमार ने बताया कि महिला के परिजनों को सूचना दे दी गई है। बाद में महिला के परिजन पुलिस चौकी पहुंचे। पुलिस ने महिला को समझा बुझाकर परिजनों के साथ भेज दिया।

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