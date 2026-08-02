Shamli News: तीन बच्चों के साथ यमुना में कूदने चली महिला को बचाया
Shamli News: तीन बच्चों के साथ यमुना में कूदने चली महिला को बचाया
Shamli News: गृहक्लेश के चलते तीन बच्चों की मां ने यमुना पुल से कूदकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। समय रहते गोताखोर ने महिला को बचा लिया। बाद में पुलिस ने महिला के परिजनों को सूचना देकर उनके सुपुर्द कर दिया।रविवार को कांवड़ यात्रा के दौरान एक महिला तीन बच्चों के साथ यमुना पुल के पास पहुंची। महिला ने बच्चों को यमुना पुल पुलिस चौकी के पास खड़ा कर दिया तथा अपने आप पुराने पुल की रेलिंग पर पहुंच गई। महिला ने यमुना में कूदने का प्रयास किया। इसी दौरान यमुना तट पर तैनात गोताखोर दिलशाद और मुस्तकीम की नजर महिला पर चली गई।
दोनों गोताखोरों ने तेजी के साथ कार्रवाई करते हुए महिला को पकड़ लिया तथा यमुना पुल पुलिस चौकी पर ले गए। महिला ने बताया कि वह कांधला क्षेत्र के गांव माल्हीपुर निवासी है। उसका पति दिल्ली रहता है। आरोप है कि घर पर उसका जेठ व जेठानी हर समय पर प्रताडित करता रहता है। जिसके चलते वह आत्महत्या करने जा रही थी। कोतवाली प्रभारी सतीश कुमार ने बताया कि महिला के परिजनों को सूचना दे दी गई है। बाद में महिला के परिजन पुलिस चौकी पहुंचे। पुलिस ने महिला को समझा बुझाकर परिजनों के साथ भेज दिया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।