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Shamli News: बंदरों के हमले में यूकेजी की छात्रा घायल, एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाकर अस्पताल से मिली छुट्टी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शामली
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Shamli News: कांधला के गांव गंगेरू गुजरान पट्टी में यूकेजी की छात्रा माही पर बंदरों के झुंड ने हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गई। परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। ग्रामीणों ने प्रशासन से बंदरों के आतंक पर रोक लगाने की मांग की। हालात सामान्य होने के बाद माही को अस्पताल से छुट्टी दी गई।

Shamli News: बंदरों के हमले में यूकेजी की छात्रा घायल, एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाकर अस्पताल से मिली छुट्टी

Shamli News: कांधला। क्षेत्र के गांव गंगेरू गुजरान पट्टी में यूकेजी की छात्रा माही पर बंदरों के झुंड ने हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गई। परिजनों ने उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया, जहां उपचार के बाद उसकी हालत सामान्य बताई गई। ग्रामीणों ने प्रशासन से बंदरों के आतंक से राहत दिलाने की मांग की है। थाना क्षेत्र के गांव गंगेरू गुजरान पट्टी में बंदरों के झुंड ने यूकेजी की छात्रा माही पुत्री राहुल पर हमला कर दिया। हमले में छात्रा घायल हो गई, जिससे आसपास अफरा-तफरी मच गई। माही की चीख-पुकार सुनकर उसके पिता राहुल मौके पर पहुंचे और किसी तरह बंदरों को भगाकर बेटी की जान बचाई।

घटना के बाद परिजन घायल छात्रा को तत्काल कांधला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे। वहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के साथ उसे एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगाया। चिकित्सा प्रभारी डॉ. वीरेंद्र सिंह ने बताया कि उपचार के बाद छात्रा की हालत सामान्य पाई गई, जिसके बाद उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में आवारा बंदरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। बंदर आए दिन बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों पर हमला कर रहे हैं, जिससे लोगों में भय का माहौल है। ग्रामीणों ने प्रशासन से बंदरों को पकड़ने और इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए शीघ्र प्रभावी कार्रवाई करने की मांग की है।

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