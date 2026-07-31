Shamli News: स्मार्ट क्लास और कूप्यटर लैब पर लाखों खर्च, डिजीटल शिक्षा का सपना अधूरा

Shamli News: शामली। जिले के परिषदीय विद्यालयों में आधुनिक शिक्षा व्यवस्था के दावे जमीनी हकीकत से मेल नहीं खाते दिख रहे हैं। जिले के 596 बेसिक विद्यालयों में से 155 स्कूलों को स्मार्ट क्लास से लैस किया गया है। लाखों रुपये खर्च कर डिजिटल बोर्ड, एलईडी और अन्य आधुनिक उपकरण लगाए गए, लेकिन अधिकांश विद्यालयों में इंटरनेट सुविधा और प्रशिक्षित शिक्षकों के अभाव में ये स्मार्ट क्लास नियमित रूप से संचालित नहीं हो पा रही हैं। नतीजा यह है कि डिजिटल शिक्षा का लाभ विद्यार्थियों तक नहीं पहुंच पा रहा और कई विद्यालयों में स्मार्ट क्लास केवल शोपीस बनकर रह गई हैं। शिक्षा विभाग ने आधुनिक तकनीक के माध्यम से qualitatively शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्मार्ट क्लास योजना लागू की थी। इसके तहत विद्यालयों में डिजिटल बोर्ड, एलईडी, स्मार्ट टीवी और अन्य उपकरण उपलब्ध कराए गए, लेकिन योजना के क्रियान्वयन में मूलभूत व्यवस्थाओं की कमी सामने आ रही है। कई विद्यालयों में इंटरनेट कनेक्शन नहीं होने के कारण डिजिटल कंटेंट चलाना संभव नहीं हो पाता। कुछ स्कूलों में शिक्षक अपने निजी मोबाइल के हॉटस्पॉट से इंटरनेट चलाकर स्मार्ट क्लास संचालित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन सीमित मोबाइल डाटा और कमजोर नेटवर्क के कारण कक्षाएं आधे से एक घंटे के भीतर ही बंद करनी पड़ती हैं। स्थिति यह है कि जिन संसाधनों के सहारे बच्चों को तकनीक आधारित शिक्षा देने का दावा किया गया था, वे अधिकांश समय उपयोग से बाहर रहते हैं। इससे विद्यार्थियों को डिजिटल कंटेंट, वीडियो आधारित शिक्षण और ऑनलाइन अध्ययन सामग्री का लाभ नहीं मिल पा रहा है।