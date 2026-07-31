Shamli News: बम भोले के जयघोष के साथ शामली के गुजरे हरियाणा के कांवड़ियां
Shamli News: शामली में सावन के पहले दिन कांवड़ियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। भक्तों ने गंगाजल लेकर अपने-अपने गंतव्यों की ओर बढ़ते हुए, हर-हर महादेव के जयघोष के साथ यात्रा की। सुरक्षा व्यवस्था के साथ-साथ कांवड़ सेवा शिविर की व्यवस्था की गई, जिसमें श्रद्धालुओं की सेवा के लिए स्वयंसेवक तैनात थे।
Shamli News: शामली। सावन मास के पहले दिन गुरुवार को जनपद में कांवड़ियों की संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखने को मिली। हर-हर महादेव और बम-बम भोले के जयघोष के बीच शिवभक्त गंगाजल लेकर अपने-अपने गंतव्यों की ओर बढ़ते रहे। शहर के प्रमुख मार्ग दिनभर भगवा रंग में रंगे नजर आए और पूरा वातावरण भक्तिमय बना रहा। गुरूवार को हरियाणा के पानीपत, करनाल, सनौली, भिवानी, सिरसा, फतेहाबाद सहित विभिन्न क्षेत्रों से हजारों कांवड़िये शामली होकर अपने गंतव्यों की ओर रवाना हुए। कांवड़ियों के जत्थे हाथों में कांवड़ लेकर भगवान शिव के भजनों और जयघोष के साथ आगे बढ़ते रहे। करीब 20 शिवभक्तों की एक टोली विशेष आकर्षण का केंद्र रही, जिसके जोशीले जयघोष से पूरा शहर शिवमय हो गया।
रास्ते भर श्रद्धालु हर-हर महादेव और बम-बम भोले के उद्घोष करते रहे, जिससे धार्मिक वातावरण और अधिक भक्तिमय हो गया। कांवड़ यात्रा को देखते हुए शहर के हनुमान धाम में कांवड़ सेवा शिविर का शुभारंभ कर दिया गया है। शिविर में दूर-दराज से आने वाले कांवड़ियों के विश्राम, भोजन, पेयजल, दूध, फल एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं की समुचित व्यवस्था की गई है। सेवा शिविर में स्वयंसेवक दिन-रात श्रद्धालुओं की सेवा में जुटे हुए हैं और कांवड़ियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। वहीं कांवड़ मार्ग पर पुलिस प्रशासन और स्वयंसेवी संस्थाएं भी पूरी तरह सक्रिय नजर आईं। सुरक्षा व्यवस्था के साथ-साथ यातायात संचालन पर भी विशेष निगरानी रखी गई। जगह-जगह बैरिकेडिंग और पुलिस बल की तैनाती के बीच कांवड़ यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से आगे बढ़ती रही।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।