Shamli News: कार्तिक पूर्णिमा पर मां काली मंदिर में लगा भंडारा, श्रद्धालुओं ने ग्रहण किया प्रसाद
Shamli News: कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर ऊन रोड स्थित मां काली मंदिर में विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा-अर्चना के लिए पहुंचे। दिनभर भक्तिमय वातावरण में प्रसाद का वितरण हुआ। आयोजकों ने बताया कि इस दिन का धार्मिक महत्व है और भंडारे को सामाजिक समरसता का प्रतीक माना गया।
Shamli News: झिंझाना। कार्तिक पूर्णिमा के पावन पर्व पर ऊन रोड स्थित मां काली मंदिर में बुधवार को विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान क्षेत्र एवं आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे। भक्तों ने मां काली के दर्शन कर विधि-विधान से पूजा-अर्चना की तथा परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। सुबह से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ रही। महिलाओं, पुरुषों, बुजुर्गों और बच्चों ने कतारबद्ध होकर प्रसाद ग्रहण किया। पूरे आयोजन के दौरान मंदिर परिसर भक्तिमय वातावरण और मां काली के जयकारों से गूंजता रहा।आयोजकों ने बताया कि कार्तिक पूर्णिमा का सनातन धर्म में विशेष महत्व है।
इस दिन पूजा-पाठ, दान-पुण्य और सेवा कार्य का विशेष फल प्राप्त होता है। इसी उद्देश्य से भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की।भंडारे की व्यवस्था में अमित सैनी, अंकित , अमित कुमार, सुमित कुमार, सनी ,मीनू , प्रेम सिंह सहित अन्य सहयोगियों ने योगदान दिया। श्रद्धालुओं ने आयोजन की सराहना करते हुए इसे सामाजिक समरसता, सेवा और भाईचारे का प्रतीक बताया।
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