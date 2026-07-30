Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Shamli News: कार्तिक पूर्णिमा पर मां काली मंदिर में लगा भंडारा, श्रद्धालुओं ने ग्रहण किया प्रसाद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शामली
Follow us on Google News
share

Shamli News: झिंझाना के ऊन रोड स्थित मां काली मंदिर में कार्तिक पूर्णिमा पर विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। क्षेत्र के भक्तों ने मंदिर में आकर माता के दर्शन किए और पूजा की। श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया और सामाजिक समरसता का प्रतीक इस आयोजन की सराहना की।

Shamli News: कार्तिक पूर्णिमा पर मां काली मंदिर में लगा भंडारा, श्रद्धालुओं ने ग्रहण किया प्रसाद

Shamli News: झिंझाना। कार्तिक पूर्णिमा के पावन पर्व पर ऊन रोड स्थित मां काली मंदिर में बुधवार को विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान क्षेत्र एवं आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे। भक्तों ने मां काली के दर्शन कर विधि-विधान से पूजा-अर्चना की तथा परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। सुबह से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ रही। महिलाओं, पुरुषों, बुजुर्गों और बच्चों ने कतारबद्ध होकर प्रसाद ग्रहण किया। पूरे आयोजन के दौरान मंदिर परिसर भक्तिमय वातावरण और मां काली के जयकारों से गूंजता रहा।आयोजकों ने बताया कि कार्तिक पूर्णिमा का सनातन धर्म में विशेष महत्व है।

ये भी पढ़ें:Kausambi News: गुरु पूर्णिमा पर नंगा आश्रम में आयोजित किया गया विशाल भंडारा

इस दिन पूजा-पाठ, दान-पुण्य और सेवा कार्य का विशेष फल प्राप्त होता है। इसी उद्देश्य से भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की।भंडारे की व्यवस्था में अमित सैनी, अंकित , अमित कुमार, सुमित कुमार, सनी ,मीनू , प्रेम सिंह सहित अन्य सहयोगियों ने योगदान दिया। श्रद्धालुओं ने आयोजन की सराहना करते हुए इसे सामाजिक समरसता, सेवा और भाईचारे का प्रतीक बताया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Shamli News Bhandara Shamli Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।