Shamli News: राजमिस्त्री से मारपीट के मामले में एसपी के आदेश पर मुकदमा दर्ज
Shamli News: झिंझाना के टपराणा गांव में बकाया रुपये मांगने पर एक राजमिस्त्री पर हमला किया गया। पीड़ित नौशाद ने आरोप लगाया कि सदाकत ने अपने बेटे और अन्य के साथ मिलकर उसकी पिटाई की। मामले में पुलिस ने एसपी के आदेश पर तीन लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया और जांच शुरू कर दी है।
Shamli News: झिंझाना। थाना क्षेत्र के गांव टपराणा में बकाया रुपये मांगने गए राजमिस्त्री के साथ मारपीट करने के मामले में पुलिस अधीक्षक के आदेश पर तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार गांव टपराणा निवासी नौशाद पुत्र अब्दुल लतीफ ने दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि उसने गांव के ही सदाकत के मकान निर्माण का ठेका लिया था। आरोप है कि निर्माण कार्य पूरा होने के बाद सदाकत पर उसके ₹1.20 लाख बकाया थे। 10 जुलाई को वह बकाया रकम मांगने गया तो सदाकत ने रुपये देने से इन्कार कर दिया।
आरोप है कि इसके बाद सदाकत ने अपने पुत्र रुस्तम और एक अन्य व्यक्ति को बुलाकर लाठी-डंडों से उसकी पिटाई कर दी, जिससे उसके सिर में गंभीर चोटें आईं।पीड़ित का आरोप है कि घटना के दिन ही उसने थाना झिंझाना में नामजद तहरीर दी और उसका चिकित्सीय परीक्षण भी कराया गया, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। साथ ही हल्का क्षेत्र के उपनिरीक्षक पर समझौते का दबाव बनाने और कार्रवाई न करने का भी आरोप लगाया। इसके बाद पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई।एसपी के आदेश पर थाना झिंझाना पुलिस ने सदाकत, रुस्तम और एक अन्य आरोपित के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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