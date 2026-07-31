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Shamli News: गांव क़ी सुख-शांति,समृद्धि के लिए दण्डवत कांवड़ शिवभक्त लेकर लाया गंगा जल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शामली
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Shamli News: मनीष शर्मा, जो करनाल के गांव फफड़ाना के निवासी हैं, लगातार तीसरे वर्ष हरिद्वार से गंगाजल लेकर आ रहे हैं। वे गांव की सुख-शांति और समृद्धि की कामना करते हैं और इस वर्ष भी भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने जा रहे हैं। साथ ही, यज्ञ और भंडारे का आयोजन भी करेंगे।

Shamli News: गांव क़ी सुख-शांति,समृद्धि के लिए दण्डवत कांवड़ शिवभक्त लेकर लाया गंगा जल

Shamli News: बाबरी। गांव की सुख-शांति,और समृद्धि की कामना को लेकर गांव फफड़ाना जिला करनाल निवासी मनीष शर्मा लगातार तीसरे वर्ष हरिद्वार से पवित्र गंगाजल लेकर आ रहे हैं। गुरुवार क़ो शामली की सीमा में बस स्टैंड बुटराडा पहुंचे मनीष दण्डवत कांवड़ के माध्यम से अकेले ही गंगाजल ला रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनकी गंगा व धर्म के प्रति श्रद्धा हैं, वे गांव में भाई चारा चाहते हैं। शिवभक्त मनीष शर्मा ने यह भीं बताया कि वे दो वर्ष पूर्व हरिद्वार से 121 लीटर गंगाजल लाकर गांव के प्राचीन शिव मंदिर में भगवान भोलेनाथ का भव्य जलाभिषेक किया था। वहीं गत वर्ष उन्होंने सपाटा कांवड़ के माध्यम से गंगाजल लाकर शिवलिंग का अभिषेक किया था।

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इस वर्ष भी वह हरिद्वार से पवित्र गंगाजल लेकर अपने गांव फफड़ाना जिला करनाल लौटकर प्राचीन शिव मंदिर में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करेंगे। तथा गांव की सुख-शांति, समृद्धि के लिए यज्ञ व भंडारे का आयोजन किया जायेगा।और सभी के मंगल की कामना की जाएगी।

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