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Shamli News: पति ने पत्नी पर चाकू से किया हमला, रिपोर्ट दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शामली
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Shamli News: झिंझाना। थाना क्षेत्र के गांव रामपुरा में घरेलू विवाद के दौरान पति द्वारा पत्नी पर चाकू से हमला करने का मामला सामने आया है। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस

Shamli News: पति ने पत्नी पर चाकू से किया हमला, रिपोर्ट दर्ज

Shamli News: झिंझाना। थाना क्षेत्र के गांव रामपुरा में घरेलू विवाद के दौरान पति द्वारा पत्नी पर चाकू से हमला करने का मामला सामने आया है। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार गांव रामपुरा निवासी अंजली ने दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि 27 जुलाई की रात करीब 10:30 बजे वह अपने मायके में फोन पर बात कर रही थी। आरोप है कि इसी दौरान उसके पति राहुल ने उसके साथ मारपीट की और चाकू से कई वार कर घायल कर दिया। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो आरोपित जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गया।थाना

पुलिस ने पीड़िता की तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जांच उपनिरीक्षक अशोक कुमार को सौंपी गई है। पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।

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