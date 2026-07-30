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Shamli News: उधारी के 10 लाख मांगने पर जानलेवा हमला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शामली
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Shamli News: कैराना में जुबैर ने शिकायत की है कि उसके रिश्तेदार शहजाद और उसकी पत्नी रेशमा ने उससे 10 लाख रुपये उधार लिए थे। जब जुबैर पैसे मांगने गया, तो उसे घर के अंदर बुलाकर दो लोगों ने उसकी पिटाई की। इसके अलावा, गांव की प्रधान साजिदा ने भी अपने पति की पिटाई की रिपोर्ट कोतवाली में दर्ज कराई है।

Shamli News: उधारी के 10 लाख मांगने पर जानलेवा हमला

Shamli News: कैराना। मोहल्ला छड़ियान निवासी जुबैर ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई कि मोहल्ला अंसारियान निवासी उसके रिश्तेदार शहजाद और उसकी पत्नी रेशमा ने उससे 10 लाख रुपये उधार लिए थे।

शिकायत दर्ज

बुधवार दोपहर करीब एक बजे जब वह अपने साथी रहबर के साथ अपने पैसे वापस मांगने गया, तो शहजाद और उसकी पत्नी रेशमा ने उसे घर के अंदर बुला लिया। घर के अंदर पति पत्नी के अलाव सलीम और वासिफ ने उसके साथ गाली-गलौज की। विरोध करने पर लाठी-डंडों से मारपीट करते हुए गला घोटकर जान से करने का प्रयास किया। शोर शराबा होने पर अन्य लोग आ गए, जिन्होंने उसकी जान बचाई। मामले में पुलिस ने अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रधानपति को पीटने पर रिपोर्ट दर्ज

गांव प्रधान की रिपोर्ट

कैराना। गांव पावटीकलां की ग्राम प्रधान साजिदा ने पुलिस अधीक्षक के माध्यम से कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 9 जुलाई सुबह करीब दस बजे उसका पति जावेद किसी काम से जा रहा था। आरोप है कि अमजद के खेत के पास गांव के ही चार सगे भाइयों वकील, तसव्वर, अमजद और मुनबार ने उसके पति को रोक लिया तथा गाली गलौज करते हुए लाठी डंडों से बुरी तरह पीटा, जिससे उसके पति के पैर में फ्रैक्चर आ गया। उक्त मामले में पुलिस ने झगड़ा होने पर पूर्व में आठ लोगों का शांतिभंग की आशंका में चालान किया था। प्रधानपति समेत अन्य लोगों के विरूद्ध मुकदमा भी दूसरे पक्ष ने दर्ज कराया था। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार

कैराना। बुधवार रात पुलिस ने भूरा बाईपास के पास से एक युवक को रोककर तलाशी ली। तलाशी के दौरान पुलिस ने आरोपी के पास से एक कैन के अंदर पांच लीटर कच्ची शराब बरामद की। पुलिस ने आरोपी सादिक निवासी भूरा चुंगी मोहल्ला आलखुर्द के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करने चालान कर दिया।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कौन से व्यक्ति ने जुबैर पर हमला किया?
जुबैर पर उसके रिश्तेदार शहजाद और उसकी पत्नी रेशमा ने हमला किया।
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