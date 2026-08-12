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Shamli News: शिवरात्रि पर हर-हर महादेव से गूंजा कांधला, हजारों श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शामली
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Shamli News: नगर में मंगलवार को महाशिवरात्रि का पर्व श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। सुबह चार बजे से ही नगर के शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। भक्तों ने भगवान शिव को जल, दूध व बेलपत्र अर्पित कर पूजा-अर्चना की। महाशिवरात्रि के इस पर्व पर श्रद्धालुओं और कांवड़ियों की भारी भीड़ रही।

Shamli News: शिवरात्रि पर हर-हर महादेव से गूंजा कांधला, हजारों श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक

Shamli News: नगर में मंगलवार को महाशिवरात्रि का पर्व श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। सुबह चार बजे से ही नगर के शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। कांवड़ियों और भक्तों ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। मंदिरों में दिनभर बम-बम भोले और हर-हर महादेव के जयकारे गूंजते रहे। महाशिवरात्रि के पर्व पर मंगलवार को नगर और क्षेत्र के शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। सुबह चार बजे मंदिरों के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। इसके बाद भक्तों ने लंबी कतारों में लगकर अपनी बारी का इंतजार किया और भगवान शिव को जल, दूध व बेलपत्र अर्पित कर पूजा-अर्चना की。

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मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़

पूर्वी यमुना नहर पर स्थित मनकामेश्वर महादेव एवं दुर्गा मंदिर में सबसे अधिक श्रद्धालु और कांवड़िए पहुंचे। गोमुख और हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौटे कांवड़ियों ने मंदिर पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया। भारी भीड़ के कारण श्रद्धालुओं को अपनी बारी के लिए काफी देर तक इंतजार करना पड़ा।

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सुरक्षा एवं व्यवस्था के लिए विशेष इंतजाम

नगर के लक्ष्मी नारायण मंदिर, प्राचीन माता श्री शाकंभरी देवी भवन, मोहल्ला खेल स्थित शिव मंदिर, मोहल्ला कानूनगोयान स्थित शिव मंदिर, पंचमुखी हनुमान मंदिर, अंदोसर मंदिर, माता मंदिर, वैष्णो देवी मंदिर, तालाब वाला मंदिर और सूरज कुंड मंदिर सहित क्षेत्र के अन्य शिवालयों में भी हजारों श्रद्धालुओं और कांवड़ियों ने जलाभिषेक किया। महाशिवरात्रि के दौरान पूरे नगर में ‘बम-बम भोले’ और ‘हर-हर महादेव’ के जयकारे गूंजते रहे। मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा एवं व्यवस्था के लिए विशेष इंतजाम किए। मंदिर कमेटियों के पदाधिकारियों और पुलिसकर्मियों ने श्रद्धालुओं को व्यवस्थित तरीके से जलाभिषेक कराया। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस प्रशासन को दिनभर काफी मशक्कत करनी पड़ी।

सामान्य प्रश्न

महाशिवरात्रि का पर्व कब मनाया गया?
नगर में मंगलवार को महाशिवरात्रि का पर्व श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया।
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