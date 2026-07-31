Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Shamli News: कैराना बाईपास पर सड़क किनारे गंदगी का अंबार, दुर्गंध से लोग परेशान; बीमारियों का बढ़ा खतरा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शामली
Follow us on Google News
share

Shamli News: कांधला के कैराना मार्ग बाईपास पर सड़क किनारे लगे कूड़े के ढेर से स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सफाई कर्मचारियों की लापरवाही के कारण कूड़ा समय पर नहीं उठाया जा रहा, जिससे दुर्गंध और संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ गया है।

Shamli News: कैराना बाईपास पर सड़क किनारे गंदगी का अंबार, दुर्गंध से लोग परेशान; बीमारियों का बढ़ा खतरा

Shamli News: कांधला। कस्बे के कैराना मार्ग बाईपास पर सड़क किनारे लगे कूड़े के ढेर ने स्थानीय लोगों और राहगीरों की परेशानी बढ़ा दी है। लोगों का आरोप है कि सफाई कर्मचारियों की कथित लापरवाही के चलते कूड़ा समय पर नहीं उठाया जा रहा, जिससे दुर्गंध फैल रही है और बरसात के मौसम में संक्रामक बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। कस्बे के कैराना मार्ग बाईपास पर सड़क किनारे गंदगी का अंबार लगा हुआ है। सफाई कर्मचारियों की कथित लापरवाही के कारण जमा इस कूड़े से उठ रही दुर्गंध से राहगीरों और आसपास के लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

ये भी पढ़ें:Sonbhadra News: गंदगी से नाराज काशीराम आवास के लोगों का प्रदर्शन

स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि जल्द ही इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो बरसात के मौसम में डेंगू, मलेरिया और अन्य संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। कस्बा निवासी आरिफ ने बताया कि सफाई कर्मचारी सुबह के समय कूड़ा सड़क किनारे डालकर चले जाते हैं, लेकिन उसका समय पर निस्तारण नहीं किया जाता। दिनभर कूड़ा वहीं पड़ा रहने से तेज दुर्गंध फैलती रहती है, जिससे आसपास रहने वाले लोगों के साथ-साथ इस मार्ग से गुजरने वाले राहगीरों को भी परेशानी होती है। उनका कहना है कि कई बार दुर्गंध के कारण लोगों का वहां से गुजरना भी मुश्किल हो जाता है। स्थानीय निवासी शहजाद ने कहा कि यह समस्या सफाई व्यवस्था में लापरवाही का परिणाम है। यदि नगर पालिका समय पर कूड़े का उठान और निस्तारण कराए तो लोगों को इस परेशानी से राहत मिल सकती है। उन्होंने चेतावनी दी कि बरसात के मौसम में जमा गंदगी मच्छरों के पनपने का कारण बन सकती है, जिससे डेंगू, मलेरिया सहित अन्य संक्रामक बीमारियां फैलने की आशंका है। वहीं सड़क किनारे कूड़ा बीन रहे मनोहर ने भी बताया कि यह कूड़ा नगर पालिका के कर्मचारी ही यहां लाकर डालते हैं। स्थानीय लोगों ने नगर पालिका प्रशासन से तत्काल कूड़े का निस्तारण कराने और नियमित सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है, ताकि लोगों को दुर्गंध और संभावित बीमारियों के खतरे से राहत मिल सके।

ये भी पढ़ें:Mainpuri News: ओवरब्रिज के नीचे गंदगी का अंबार, बीमारियों का खतरा
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Shamli News Shamli Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।