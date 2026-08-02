Shamli News: जितनी बार भी कांवड़ लाए उतनी ही बार मनोकामना हुई पूरी
Shamli News: शामली में, विभिन्न क्षेत्रों से कांवड लाकर भोले से मन्नत मांग रहे कांवडियां हैं। कुछ माता-पिता की लंबी उम्र के लिए, तो कुछ सुख-शांति और नौकरी के लिए कांवड ला रहे हैं। हरियाणा के सुनिल ने बताया कि वह बार-बार कांवड लेकर आ रहा है और उनकी मन्नतें पूरी हो रही हैं।
Shamli News: शामली। विभिन्न क्षेत्रों से विभिन्न प्रकार की कावंडों के साथ भोले से मन्नत मांग कांवडियां कांवड ला रहें है। कोई माता पिता की लम्बी उम्र के लिए तो कोई शादी की मन्नत लेकर हरिद्वार से कांवड लेकर आ रहा है तो वही कुछ कांवडियां नौकरी और गांव में सुख शांति के लिए भोले की कांवड लेकर आ रहें है। रविवार को शामली से गुजर रहें कई भोलों से बातचीत की तो उन्होने अपनी मन्नत और कांवड लाने का कारण बताया।
कांवड लाने की वजह
भिवानी हरियाणा के रहने वाले सुनिल ने बताया की इस बार 5वीं बार भोले कि कांवड लाया हूं जितनी बार भी भोले से जों मांगा है सभी मन्नतें पूरी हुई है। इस बार सभी की सुख शांति और खुशी के लिए कांवड लाया हूं।
माता-पिता की लंबी उम्र की मन्नत
हरियाणा के फतियाबाद का रहने वाले सुशील तीसरी बार भोले की कांवड लाए है उन्होंने बताया कि माता पिता की लम्बी उम्र की मन्नत के साथ भोले की कांवड लाया हूं।
शादी की मन्नत
हिसार हरियाणा निवासी पवन ने बताया की दूसरी कांवड है पहली बार भाई की शादी के लिए कांवड लाया था इस बार बहन की शादी अच्छे घर में हो इस मन्नत के साथ कांवड लाया हूं।
अच्छी नौकरी की मन्नत
रोहतक के रहने वाले हिमांशू ने बताया कि भेले बाबा से अच्छी नौकरी की मन्नत के साथ 31 लीटर जल की कांवड उठाई है। यदि मन्नत पूरी होती है तो हर साल ग्यारह साल तक कांवड लाऊगा।
सामान्य प्रश्न
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