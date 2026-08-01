Shamli News: कांवड़ यात्रा में शहर से बाहर शिफ्ट हुए बस स्टैंड, यात्रियों की जेब पर बढ़ा बोझ

Shamli News: कांवर यात्रा के मद्देनजर लागू किए गए रूट डायवर्जन ने यात्रियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मुख्य बस स्टैंड से बसों का संचालन बंद होने के कारण यात्रियों को अस्थायी बस स्टैंड तक पहुंचने के लिए ई-रिक्शा का अतिरिक्त किराया देना पड़ रहा है, साथ ही बस किराए में भी वृद्धि हुई है।

कांवड़ यात्रा में शहर से बाहर शिफ्ट हुए बस स्टैंड, यात्रियों की जेब पर बढ़ा बोझ

Shamli News: कांवड़ यात्रा के मद्देनजर लागू किए गए रूट डायवर्जन ने आम यात्रियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। शहर के मुख्य बस स्टैंड से बसों का संचालन बंद होने के कारण यात्रियों को अब शहर से दो से तीन किलोमीटर दूर अस्थायी बस स्टैंड तक पहुंचना पड़ रहा है। इससे जहां ई-रिक्शा का अतिरिक्त किराया देना पड़ रहा है, वहीं रोडवेज और निजी बसों के किराये में भी बढ़ोतरी होने से यात्रियों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। कांवड़ यात्रा को सुचारु एवं सुरक्षित बनाए रखने के लिए प्रशासन ने शहर के भीतर भारी वाहनों और बसों के प्रवेश पर रोक लगाते हुए बसों का संचालन बाहरी क्षेत्रों से शुरू कराया है। सहारनपुर, गंगोह, हरिद्वार और मुजफ्फरनगर जाने वाली रोडवेज बसें अब सहारनपुर रोड स्थित साईं मंदिर के निकट गोल चक्कर से संचालित की जा रही हैं। वहीं पानीपत, मेरठ और दिल्ली रूट की बसों का संचालन बलवा बाईपास से किया जा रहा है。

यात्रियों को हुई समस्याएं शहर के बीच रहने वाले यात्रियों को अब बस पकड़ने के लिए पहले ई-रिक्शा या अन्य साधन से दो से तीन किलोमीटर का अतिरिक्त सफर तय करना पड़ रहा है। पहले जहां बस स्टैंड तक पहुंचने में कम समय और कम खर्च लगता था, वहीं अब यात्रियों को आने-जाने में अतिरिक्त समय के साथ 20 से 50 रुपये तक ई-रिक्शा का अतिरिक्त किराया देना पड़ रहा है।

बस किराये में भी बढ़ोतरी शामली। रूट डायवर्जन और अतिरिक्त दूरी तय किए जाने के कारण रोडवेज के साथ-साथ निजी_bus संचालकों ने भी किराये में बढ़ोतरी कर दी है। इसका सीधा असर रोजाना नौकरी, व्यापार, शिक्षा और अन्य कार्यों से आने-जाने वाले यात्रियों पर पड़ रहा है। शामली से मुजफ्फरनगर का रोडवेज किराया, जो पहले 78 रुपये था, अब बढ़कर 93 रुपये हो गया है। इसी प्रकार अन्य रूटों पर भी यात्रियों को पहले की तुलना में अधिक किराया देना पड़ रहा है। निजी बस संचालकों ने भी अपने स्तर पर किराये में वृद्धि कर दी है। यात्रियों मोहकम सिंह, अरविन्द कुमार, नीरज, मुस्तकीम, शाहिद का कहना है कि कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था आवश्यक है, लेकिन आम लोगों की सुविधा का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। उनका कहना है कि बस स्टैंड शहर से काफी दूर होने के कारण बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चों के साथ यात्रा करने वालों को सबसे अधिक परेशानी उठानी पड़ रही है। इसके अलावा अतिरिक्त ई-रिक्शा किराया और बढ़ा हुआ बस किराया उनकी यात्रा को महंगा बना रहा है।

प्रशासन की प्राथमिकताएं कांवड़ यात्रा के दौरान लाखों शिवभक्तों की सुरक्षा और निर्बाध आवागमन सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता है। इसी कारण यातायात व्यवस्था में अस्थायी बदलाव किए गए हैं। फिलहाल को बसों का संचालन रोडवेज डिपों तक हो रहा है, लेकिन बसे अधिक दूरी तय कर यात्रा कर रही है, जिस कारण किराया बढाया गया है। कांवड यात्रा के बाद किराया सामान्य हो जायेगा।

राजेन्द्र चौहान, डिपो प्रभारी शामली