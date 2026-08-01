Shamli News: कांवड सेवा शिविर के लिए हुआ पूजन, कल से विधिवत शुभारंभ
Shamli News: शहर के कैराना रोड स्थित ग्लोबल शांति केयर हॉस्पिटल में कांवड सेवा शिविर का पूजन किया गया। इसमें कांवडियों को भोजन, फल, दूध और चिकित्सकीय सेवाओं का प्रावधान किया गया। कांवड सेवा शिविर एक अगस्त से शुरू होगा, जिसमें 24 घंटे सेवा प्रदान की जाएगी।
Shamli News: शहर के कैराना रोड स्थित ग्लोबल शांति केयर हॉस्पिटल के कांवड सेवा शिविर का पूजन हुआ। प्रतिवर्ष लगने वाले इस कांवड सेवा शिविर में आधुनिक मशीनों से कांवडियों की सेवा की जाती है। शुक्रवार को शहर के कैराना रोड स्थित ग्लोबल शांति केयर के कांवड सेवा शिविर का शुभारंभ के लिए पूजन किया गया। पंडित शशिकांत झा व ईश्वर दत्त शास्त्री ने विधि विधान से पूजन कराया। इस दौरान यजमान के रूप में प्रमुख समाजसेवी कुशांक चौहान रहे। भगवान शिव की आराधना के साथ महाआरती की गई। उन्होने बताया कि एक अगस्त से कांवड सेवा शिविर का विधिवत शुभारंभ कर दिया जायेगा।
इस कांवड सेवा शिविर में कांवडियों को भोजन, फल, दूध, रहने, सोने, स्नान करने की व्यावस्था के साथ साथ तीन चिकित्सकों की टीम कांवडियों की सेवा में रहेगी। जो 24 घंटे आधुनिक मशीनों से कांवडियों की सेवा करेगी। इसमें कांवडियों के पैरों की मालिश और मसाज भी की जायेगी। इस अवसर पर डा. अक्षय, डा. रिषभ, डा. नदीम, डा. कनिका, डा. शबनम, विपिन, अजय, सुरेन्द्र, अंकुश, राहुल, रवि चौहान, अमन आदि मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।