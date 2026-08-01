Shamli News: कांवड़ यात्रा को लेकर शिवालयों में परखी व्यवस्थाएं

Shamli News: कांवड़ यात्रा को लेकर शिवालयों में परखी व्यवस्थाएं
Shamli News: कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जोनल मजिस्ट्रेट त्रिपुरेश मणि त्रिपाठी ने व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और कांवड़ियों की सुविधा एवं सुरक्षा पर जोर दिया। नगर पंचायत जलालाबाद ने हाईवे पर सेवा शिविर लगाया है, जहां आवश्यक सेवाएं प्रदान की जाएंगी।
Shamli News: कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन और नगर पंचायत ने तैयारियां तेज कर दी हैं। कांवड़ियों की सुरक्षा, सुविधा और सुगम आवागमन को लेकर प्रशासनिक अधिकारी जोनल मजिस्ट्रेट कांवड त्रिपुरेश मणि त्रिपाठी ने व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। जोनल मजिस्ट्रेट ने नगर के प्रमुख शिवालयों का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं को परखा। निरीक्षण के दौरान उन्होंने चेयरमैन जहीर मलिक व अधिशासी अधिकारी जयवीर शर्मा के साथ मंदिर परिसर में साफ-सफाई, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, कांवड़ियों के आवागमन तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा लिया। व कर्मचारियों को कांवड़ यात्रा के दौरान विशेष सतर्कता बरतने और श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न होने देने के निर्देश दिए गए।
सेवा शिविर की स्थापना
हाईवे पर सेवा शिविर, चेयरमैन जहीर मलिक ने कांवडियो के लिए हरसंभव मदद का दिया भरोसा
कांवड़ियों की सेवा और सहायता के लिए नगर पंचायत जलालाबाद की ओर से नेशनल हाईवे पर सेवा शिविर लगाया गया है। शिविर में कांवड़ यात्रियों को आवश्यक दवाइयां, प्राथमिक उपचार तथा जरूरत के मुताबिक अन्य आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। नगर पंचायत की टीम श्रद्धालुओं की सहायता के लिए शिविर में मौजूद रहीगी।
निर्देश और मार्गदर्शन
नगर पंचायत चेयरमैन जहीर मलिक और अधिशासी अधिकारी जयवीर शर्मा ने जोनल मजिस्ट्रेट को भी सेवा शिविर का निरीक्षण कराकर आवश्यक मार्गदर्शन लिया। उन्होंने कर्मचारियों को निर्देश दिए कि कांवड़ियों की सेवा में किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो और जरूरतमंद श्रद्धालुओं को तत्काल आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाए।
कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन की सक्रियता से साफ है कि श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।
सामान्य प्रश्न
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