Shamli News: झिंझाना में ढोल-नगाड़ों के साथ घर पहुंचे कांवड़िए, शिवालयों में गूंजे हर-हर महादेव के जयकारे

Shamli News: सावन माह में हरिद्वार से गंगाजल लेकर कांवड़ यात्रा पर निकले कांवड़िए मंगलवार सुबह अपने-अपने शिवालयों में पहुंचे। परिजनों और मोहल्ले के लोगों ने ढोल-नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया और अच्छी गृहस्थी की कामना की। कांवड़ियों की सेवा करने वाले लोग भी खुशी जाहिर कर रहे थे।

Shamli News: सावन माह में हरिद्वार से पवित्र गंगाजल लेकर कांवड़ यात्रा पर निकले कांवड़िए मंगलवार सुबह अपने गंतव्य पर पहुंचे। कांवड़ियों के घर पहुंचने पर परिजनों और मोहल्ले के लोगों ने ढोल-नगाड़ों के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। कांवड़ियों के स्वागत के दौरान वातावरण भक्तिमय हो गया और हर-हर महादेव तथा बम-बम भोले के जयकारों से क्षेत्र गूंज उठा। कांवड़ यात्रा पूरी कर मंगलवार सुबह बड़ी संख्या में कांवड़िए अपने-अपने शिवालयों में पहुंचे और भगवान शिव का गंगाजल से जलाभिषेक किया। कांवड़ियों के सकुशल लौटने पर परिजनों में भी खुशी का माहौल देखने को मिला। कई स्थानों पर परिजन ढोल-नगाड़ों के साथ कांवड़ियों को लेने पहुंचे और उन्हें सम्मान के साथ घर लेकर आए। घर पहुंचने के बाद कांवड़ियों ने सबसे पहले भगवान शिव का जलाभिषेक कर पूजा-अर्चना की。

स्वागत का अद्भुत दृश्य कस्बे के मोहन जोहड़, वाल्मीकि मंदिर, भूमियाखेड़ा मंदिर, ताड़तला, रामश्याम मंदिर, थाना परिसर सहित क्षेत्र के विभिन्न मंदिरों एवं शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। श्रद्धालुओं ने हरिद्वार से लाए गए पवित्र गंगाजल से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया। इसके साथ ही श्रद्धालुओं ने भगवान शिव को बेलपत्र, पुष्प, फल, दूध और अन्य पूजन सामग्री अर्पित कर विधि-विधान से पूजा-अर्चना की।कांवड़ियों के शिवालयों में पहुंचने के साथ ही मंदिर परिसर हर-हर महादेव, बम-बम भोले और जय भोलेनाथ के जयकारों से गूंजते रहे। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव से परिवार में सुख-शांति, समृद्धि और खुशहाली की कामना करते हुए मन्नत मांगी। कई श्रद्धालुओं ने पूजा-अर्चना के बाद प्रसाद का वितरण भी किया।वहीं कांवड़ यात्रा के दौरान क्षेत्र में बनाए गए विभिन्न सेवा शिविरों में कांवड़ियों की सेवा करने वाले लोगों ने भी मंगलवार को कांवड़ियों के सकुशल लौटने पर खुशी जताई। कांवड़ियों की सेवा में जुटे लोगों ने कहा कि भोलेनाथ की भक्ति में कांवड़ यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं की सेवा करना सौभाग्य की बात है।

धार्मिक उत्साह का माहौल कांवड़ियों के लौटने के दौरान कस्बे की गलियों और मुख्य मार्गों पर भी धार्मिक उत्साह दिखाई दिया। जगह-जगह लोग कांवड़ियों के स्वागत के लिए खड़े नजर आए। परिजनों ने अपने कांवड़िए का तिलक लगाकर स्वागत किया तथा ढोल-नगाड़ों की धुन पर खुशी मनाई। कई स्थानों पर महिलाओं और बच्चों ने भी कांवड़ियों का स्वागत किया।सुबह से ही मंदिरों में पूजा-अर्चना का सिलसिला चलता रहा। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर परिवार की सुख-समृद्धि और क्षेत्र में शांति की प्रार्थना की। कांवड़ियों के लौटने और शिवालयों में जलाभिषेक के चलते पूरे झिंझाना क्षेत्र में शिवभक्ति और आस्था का रंग देखने को मिला