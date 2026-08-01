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Shamli News: 22 शिकायतों में से चार मौके पर निस्तारित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शामली
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Shamli News: कैराना में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित हुआ, जिसमें 22 शिकायती पत्र प्रस्तुत किए गए। अधिकारियों ने मौके पर चार पत्रों का निस्तारण किया और शेष को संबंधित अधिकारियों को सौंपा। CDO बिजेंद्र शुक्ला ने निस्तारण प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

Shamli News: 22 शिकायतों में से चार मौके पर निस्तारित

Shamli News: कैराना। संपूर्ण समाधान दिवस में 22 शिकायती पत्रों में से चाार का मौके पर निस्तारण किया गया। शनिवार को तहसील में सीडीओ बिजेंद्र शुक्ला की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विभिन्न मामलों से संबंधित 22 शिकायती प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुए, जिनमें से चार का मौके पर ही निस्तारण करा दिया गया। शेष शिकायती पत्रों को संबंधित अधिकारियों को प्रेषित कर दिया गया। सीडीओ ने शिकायती पत्रों के समयबद्ध तरीके से निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर एसडीएम शिवाजी यादव, तहसीलदार अर्जुज सिंह चौहान आदि मौजूद रहे।

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