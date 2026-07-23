Shamli News: राजस्व विभाग की टीम ने तालाब की भूमि की पैमाइश के सरकारी भूमि को किया चिन्हित

Shamli News: थाना भवन। नगर के नगर पंचायत कार्यालय के सामने स्थित पट्टी मसावी एवं पट्टी नौगांव में स्थित दो तालाब के सरकारी नंबरों की नगर पंचायत व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने पैमाइश कर तालाब की भूमि को चिन्हित किया। राजस्व विभाग की टीम ने टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए रोवर के माध्यम से पैमाइश की ओर नक्शा बनाकर नगर पंचायत को सौंपा। विदित हो कि उक्त तालाबों की पूर्व में भी कई बार पैमाइश हो चुकी है, मामला दो पट्टीयो से जुडा होने के कारण पैमाइश पूर्ण रूप से नहीं हो पा रही थी। थाना भवन निवासी सुशील कुमार की शिकायत पर राजस्व विभाग की टीम ने नगर पंचायत कर्मचारी के साथ मिलकर नायब तहसीलदार शामली रितु सिंह एवं राजस्व प्रभारी निरीक्षक सुनील दत्त शर्मा की मौजूदगी में तालाब की भूमि की पैमाइश करते हुए उक्त तालाब की भूमि को चिन्हित किया।