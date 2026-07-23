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Shamli News: राजस्व विभाग की टीम ने तालाब की भूमि की पैमाइश के सरकारी भूमि को किया चिन्हित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शामली
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Shamli News: थाना भवन में नगर पंचायत और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने दो तालाबों की भूमि का पैमाइश कर उन्हें चिन्हित किया। राजस्व विभाग ने टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए नक्शा बनाया। पिछले पैमाइश से 100 मीटर अधिक भूमि पर कब्जा पाया गया। कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि उन्होंने धोखाधड़ी से ये भूमि खरीदी है।

Shamli News: राजस्व विभाग की टीम ने तालाब की भूमि की पैमाइश के सरकारी भूमि को किया चिन्हित

Shamli News: थाना भवन। नगर के नगर पंचायत कार्यालय के सामने स्थित पट्टी मसावी एवं पट्टी नौगांव में स्थित दो तालाब के सरकारी नंबरों की नगर पंचायत व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने पैमाइश कर तालाब की भूमि को चिन्हित किया। राजस्व विभाग की टीम ने टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए रोवर के माध्यम से पैमाइश की ओर नक्शा बनाकर नगर पंचायत को सौंपा। विदित हो कि उक्त तालाबों की पूर्व में भी कई बार पैमाइश हो चुकी है, मामला दो पट्टीयो से जुडा होने के कारण पैमाइश पूर्ण रूप से नहीं हो पा रही थी। थाना भवन निवासी सुशील कुमार की शिकायत पर राजस्व विभाग की टीम ने नगर पंचायत कर्मचारी के साथ मिलकर नायब तहसीलदार शामली रितु सिंह एवं राजस्व प्रभारी निरीक्षक सुनील दत्त शर्मा की मौजूदगी में तालाब की भूमि की पैमाइश करते हुए उक्त तालाब की भूमि को चिन्हित किया।

दोबारा हुई पैमाइश मे पूर्व की पैमाई से करीब 100 मी अधिक भूमि पर कब्जा पाया गया।वहीं तालाब की भूमि पर जिन लोगो के कब्जे पाये गए उनका कहना है कि उन्होंने अपनी मेहनत की गाढी कमाई से कॉलोनी काटने वालों से उक्त भूमि को खरीदा है। कॉलोनी काटने वाले डीलर ने उनके साथ धोखाधड़ी करते हुए उन्हें तालाब की भूमि की बेच दी है। अगर कब्जा हटाने की कार्रवाई होती है तो वह बेघर हो जाएंगे। इस दौरान हल्का लेखपाल विशु कटारिया, रोहित कुमार, लेखपाल अंकुर,भूपेंद्र सिंह सहित दर्जन लेखपाल सहित नगर पंचायत कर्मी वसीक अहमद मौजूद रहे।

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