Shamli News: इनर व्हील क्लब ने सीएचसी परिसर में किया पौधारोपण
Shamli News: शामली के इनर व्हील क्लब ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सीएचसी शामली परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया। क्लब के सदस्यों ने 21 पौधे रोपित कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम में पीपल, बरगद, नीम, और अन्य प्रजातियों के पौधे लगाए गए। सभी सदस्यों ने पौधों की देखभाल का संकल्प लिया।
Shamli News: शामली। इनर व्हील क्लब ऑफ शामली की ओर से गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सीएचसी शामली परिसर एवं आवासीय कॉलोनी में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में क्लब पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने विभिन्न प्रजातियों के 21 पौधे रोपित कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। पौधारोपण के दौरान पीपल, बरगद, बेल, सहजन, नीम, संतरा, नींबू, अनार, जामुन, कनेर, गेंदा और पत्थरचट्टा आदि के पौधे लगाए गए। क्लब सदस्यों ने कहा कि बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए अधिक से अधिक पौधारोपण करना समय की आवश्यकता है। पेड़-पौधे न केवल पर्यावरण को संतुलित रखते हैं, बल्कि मानव जीवन के लिए भी अत्यंत उपयोगी हैं।
इस अवसर पर योगाचार्य एवं क्लब अध्यक्ष प्रिया भट्ट के नेतृत्व में कार्यक्रम संपन्न हुआ। उन्होंने कहा कि पौधों की देखभाल करना भी उतना ही आवश्यक है, जितना उन्हें लगाना। सभी सदस्यों ने लगाए गए पौधों के संरक्षण का संकल्प लिया। कार्यक्रम में रेखा गोयल, सुधा अग्रवाल, उषा गोयल, पूनम गर्ग, वीणा अग्रवाल, रश्मि वर्मा सहित क्लब की अन्य सदस्य मौजूद रहीं।
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