Shamli News: विधायक निधि से बने नवीन शेड का विधायक ने किया लोकार्पण

Shamli News: शामली। शहर के श्री जैन कन्या इंटर कॉलेज में विधायक निधि से निर्मित नवीन शेड का गुरूवार को भव्य लोकार्पण किया गया। नवीन शेड का उद्घाटन सदर विधायक प्रसन्न चौधरी ने विधिवत पूजा-अर्चना के बाद किया। कार्यक्रम में डीआईओएस ऐश्वर्या लक्ष्मी जायसवाल विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहीं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सकल जैन समाज के अध्यक्ष आलोक जैन ने कहा कि विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि नवीन शेड के निर्माण से छात्राओं को तेज धूप और बारिश के दौरान राहत मिलेगी तथा शिक्षण कार्य सुचारु रूप से संचालित हो सकेगा। विधायक प्रसन्न चौधरी ने कहा कि विद्यालय का वातावरण छात्र-छात्राओं के अनुकूल होना चाहिए, जिससे वे बिना किसी परेशानी के मन लगाकर अध्ययन कर सकें।