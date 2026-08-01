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Shamli News: करौदा हाथी में कांवड़ सेवा शिविर का शुभारंभ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शामली
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Shamli News: ग्राम मालेंडी की नर सेवा नारायण सेवा समिति द्वारा करौदा हाथी में कांवड़ सेवा शिविर का उद्घाटन भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश राणा ने किया। उन्होंने शिवभक्तों का स्वागत और शिविर की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। राणा ने कांवड़ यात्रा को उत्तर प्रदेश सरकार की सेवा और सुरक्षा का प्रतीक बताया।

करौदा हाथी में कांवड़ सेवा शिविर का शुभारंभ
करौदा हाथी में कांवड़ सेवा शिविर का शुभारंभ

Shamli News: ग्राम मालेंडी की नर सेवा नारायण सेवा समिति द्वारा करौदा हाथी में लगाए गए कांवड़ सेवा शिविर का शुक्रवार को भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा ने उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने हरिद्वार से पवित्र गंगाजल लेकर लौट रहे शिवभक्त कांवड़ियों का पुष्पवर्षा कर स्वागत किया और शिविर में उपलब्ध कराई जा रही व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। सुरेश राणा ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा को सुरक्षा, सेवा और सुव्यवस्थित व्यवस्थाओं का प्रतीक बना दिया है। उन्होंने कहा कि यात्रा मार्ग पर सुरक्षा, स्वच्छता, पेयजल, चिकित्सा, विद्युत और यातायात प्रबंधन की व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं, जिससे करोड़ों शिवभक्त श्रद्धा और उत्साह के साथ अपनी यात्रा पूरी कर रहे हैं।

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उन्होंने कहा कि कांवड़ियों की सेवा करना पुण्य का कार्य है। समाज के विभिन्न संगठनों द्वारा लगाए जा रहे सेवा शिविर भारतीय संस्कृति, सनातन परंपरा और सामाजिक समरसता के प्रतीक हैं। इस अवसर पर गन्ना समिति शामली के चेयरमैन विक्रांत निर्वाल, भाजपा जिला मंत्री भूपेंद्र चौधरी, सोमदत्त शर्मा, नवीन दरोगा, योगेश चेयरमैन, डॉ. नीरज, विनोद पंवार, अनित निर्वाल, बिजेंद्र सिंह, मनोज पंवार, सतवीर सिंह ताना मौजूद रहे।

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