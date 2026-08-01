Shamli News: प्रेम प्रसंग के चलते रिश्ता टूटने पर बहन की गला घोटकर की थी हत्या

Shamli News: शामली में हुए एक हत्याकांड में 19 जुलाई को गांव नौनांगली निवासी गरिमा की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। इसका कारण प्रेम प्रसंग में टूटे रिश्ते पर नाराज भाई अर्जुन का गुस्सा था। आरोपी ने शव को गांव ले जाकर अंतिम संस्कार करने की कोशिश की, लेकिन उसके प्रेमी ने पुलिस को सूचना दी।

प्रेम प्रसंग के चलते रिश्ता टूटने पर बहन की गला घोटकर की थी हत्या

Shamli News: शामली। पुलिस ने गत 19 जुलाई में गांव नौनांगली निवासी युवती गरिमा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत का खुलासा हॉरर किलिंग के रूप में सामने आया है। किया। पुलिस के मुताबिक प्रेम प्रसंग के चलते शादी का रिश्ता टूटने पर नाराज भाई ने बहन की गला दबाकर हत्या की थी। शामली में स्थित मकान में गरिमा की हत्या कर परिजन अंतिम संस्कार करने शव गांव नोनांगली लेकर आए थे। मृतका के प्रेमी ने ही पुलिस को हत्या की आशंका जताते हुए सूचना दी थी। परिजनों के मना करने पर भी पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर मौत होना आयी। आदर्श मंडी पुलिस ने प्रेमी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया और मृतका के पिता को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया है。

जांच का खुलासा एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह ने पुलिस लाइन में आयोजित प्रेसवार्ता में नोनांगली निवासी सुधीर का एक मकान शामली के आदर्श मंडी थानाक्षेत्र के मोहल्ला खुशहाली विहार में स्थित है। उसका परिवार कभी इस मकान में तो कभी गांव में रहता है। जांच में सामने आया कि मृतका गरिमा का पास के गांव ताना निवासी हिमांशु नाम के युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। हिमांश मृतका के भाई अर्जुन का दोस्त था। इसलिए उसका घर में नियमित आना जाना था। दोनों एक दूसरे को शादी करना चाहते थे लेकिन परिजनों ने उसका रिश्ता दूसरी जगह तय कर दिया। जांच में पता लगा कि हिमांशु ने जिस युवक से रिश्ता तय हुआ था उसे अपने प्रेम प्रसंग के बारे में बता दिया। इस कारण रिश्ता टूट गया। इससे परिजन नाराज थे खासकर गरिमा का भाई अर्जुन अधिक नाराज था। जांच से यह तथ्य प्रकाश में आया कि 29 जुलाई में थाना आदर्श मण्डी क्षेत्र में भैंसवाल रोड पर स्थित खुशहाली विहार मकान में अर्जुन ने गरिमा की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद साक्ष्य छिपाने तथा पुलिस को गुमराह करने के लिए शव को आनन फानन में लेकर झिंझाना थानाक्षेत्र में स्थित पैतृक गांव नौनांगली लेकर आए गए। इसी बीच हिमांशु ने पुलिस को सूचना दे दी।सूचना पर झिंझाना पुलिस गांव में पहुंची और परिजनों के मना करने पर भी गरिमा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण गला दबाने से आया। इसके बाद पुलिस ने प्रेमी हिमांशु की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर मृतका के पिता सुधीर को गिरफ्तार कर लिया है जबकि मुख्य आरोपी अर्जुन एवं अन्य परिजन फरार है।

कानूनी कार्रवाई कोट

प्रेम प्रसंग के चलते बहन का रिश्ता टूटने पर उसके भाई अर्जुन ने गला दबाकर उसकी हत्या की। इस मामले में पिता एवं अन्य परिजन भी साक्ष्य छिपाने एवं पुलिस को गुमराह करने के अरोपी है। पिता को गिरफ्तार कर लिय गया है अन्य आरोपियों को भी शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जायेगा

नरेंद्र प्रताप सिंह, एसपी शामली

प्रेमी का बयान प्रेमी हिमांश ने पहले ही खोल दिया था मौत का राज

पुलिस ने जांच के बाद जो खुलासा किया मृतका के प्रेमी हिमांशु ने पहले ही मौत का राज खोल दिया था। हिमांशु ने पत्रकारों से समक्ष खुलकर स्वीकार कर लिया था उसका मृतका गरिमा से आठ साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। घटना वाले दिन वह दिल्ली से आया था। गांव नोनांगली में गरिमा के घर के बाहर लोगों की भीड़ लगी देखी। पता लगा की गरिमा की मौत हो गयी। उसे एक दम से धक्का लगा कि अचानक मौत कैसे हो सकती है। इसलिए उसने पुलिस को सूचना दी और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की थी। यह सब बताते हुए उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही थी। इसके बाद पुलिस का शक सच में बदल गया।