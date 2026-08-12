Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Shamli News: अज्ञात वाहन की टक्कर से होमगार्ड गंभीर घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शामली
Follow us on Google News
share

Shamli News: अज्ञात वाहन की टक्कर से होमगार्ड गंभीर घायलअज्ञात वाहन की टक्कर से होमगार्ड गंभीर घायलअज्ञात वाहन की टक्कर से होमगार्ड गंभीर घायलअज्ञात वाहन की टक्कर

Shamli News: अज्ञात वाहन की टक्कर से होमगार्ड गंभीर घायल

Shamli News: ऊन निवासी होमगार्ड विनोद कुमार कांवड़ ड्यूटी के लिए ऊन से गांव टपराना जा रहे थे। ढिढाली गांव स्थित शनिदेव मंदिर के पास पहुंचने पर पीछे से आए अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में होमगार्ड गंभीर रूप से घायल हो गए। प्लाटून कमांडर दीपक कुमार ने घायल को सीएचसी झिंझाना में भर्ती कराया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें शामली रेफर कर दिया गया।होमगार्ड विनोद कुमार की कांवड़ यात्रा के दौरान टपराना पुल के पास ड्यूटी लगी थी। रविवार रात्रि में वह बाइक से ड्यूटी के लिए ऊन से टपराना जा रहे थे। ढिढाली गांव के शनिदेव मंदिर के पास पीछे से आए अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी।

ये भी पढ़ें:Deogarh News: पथरोल मोड़ : ट्रक ने बाइक में मारी टक्कर, युवक गंभीर

हादसे में वह सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए।मौके पर पहुंचे लोगों ने घटना की सूचना दी। प्लाटून कमांडर दीपक कुमार ने घायल होमगार्ड को सीएचसी झिंझाना में भर्ती कराया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए उन्हें शामली रेफर कर दिया। हादसे के बाद अज्ञात वाहन चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Shamli News Crime News Shamli Latest News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।