Shamli News: अज्ञात वाहन की टक्कर से होमगार्ड गंभीर घायल
Shamli News: अज्ञात वाहन की टक्कर से होमगार्ड गंभीर घायलअज्ञात वाहन की टक्कर से होमगार्ड गंभीर घायलअज्ञात वाहन की टक्कर से होमगार्ड गंभीर घायलअज्ञात वाहन की टक्कर
Shamli News: ऊन निवासी होमगार्ड विनोद कुमार कांवड़ ड्यूटी के लिए ऊन से गांव टपराना जा रहे थे। ढिढाली गांव स्थित शनिदेव मंदिर के पास पहुंचने पर पीछे से आए अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में होमगार्ड गंभीर रूप से घायल हो गए। प्लाटून कमांडर दीपक कुमार ने घायल को सीएचसी झिंझाना में भर्ती कराया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें शामली रेफर कर दिया गया।होमगार्ड विनोद कुमार की कांवड़ यात्रा के दौरान टपराना पुल के पास ड्यूटी लगी थी। रविवार रात्रि में वह बाइक से ड्यूटी के लिए ऊन से टपराना जा रहे थे। ढिढाली गांव के शनिदेव मंदिर के पास पीछे से आए अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी।
हादसे में वह सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए।मौके पर पहुंचे लोगों ने घटना की सूचना दी। प्लाटून कमांडर दीपक कुमार ने घायल होमगार्ड को सीएचसी झिंझाना में भर्ती कराया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए उन्हें शामली रेफर कर दिया। हादसे के बाद अज्ञात वाहन चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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