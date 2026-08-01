Shamli News: स्कूल के गेट पर खडे पेड़ो सें हाईटेंशन लाइन के तार टकराने से हादसे की आशंका

Shamli News: स्कूल के गेट पर खडे पेड़ो सें हाईटेंशन लाइन के तार टकराने से हादसे की आशंका
Shamli News: गोगवान जलालपुर स्थित प्राथमिक विद्यालय नंबर-1 के पास हाईटेंशन विद्युत लाइन और पेड़ों के टकराने से बच्चों की जान को खतरा है। शिक्षकों और अभिभावकों ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पेड़ों की छंटाई की मांग की है। अधिकारियों ने जल्द ही समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया है।
Shamli News: बाबरी। क्षेत्र के गांव गोगवान जलालपुर स्थित प्राथमिक विद्यालय नंबर-1 के मुख्य प्रवेश द्वार के पास से गुजर रही हाईटेंशन विद्युत लाइन विद्यालय के लिए खतरे का कारण बनी हुई है। विद्यालय के गेट के समीप खड़े पेड़ों की शाखाओं से हाईटेंशन लाइन के तार टकरा रहे हैं, जिससे वर्षा और तेज हवा के दौरान किसी बड़े हादसे की आशंका बनी हुई है। गोगवान जलालपुर स्थित प्राथमिक विद्यालय नंबर 1 के शिक्षकों और अभिभावकों का कहना है कि यदि पेड़ों के हिलने से तार आपस में टकराते हैं, तो विद्यालय आने-जाने वाले बच्चों की जान जोखिम में पड़ सकती है। विद्यालय स्टाफ और ग्रामीणों के अनुसार इस संबंध में ऊर्जा विभाग के संबंधित अधिकारियों को कई बार अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अभी तक समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया है।
अभिभावकों ने मांग की है कि बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए जल्द से जल्द पेड़ों की छंटाई कराकर खतरे को समाप्त किया जाए। शिक्षकों का कहना है कि विद्यालय में प्रतिदिन बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं आते हैं और वर्षा के मौसम में यह स्थिति और अधिक गंभीर हो जाती है। ऐसे में किसी भी प्रकार की लापरवाही भारी पड़ सकती है। इस संबंध में ज़ब थानाभवन एसडीओ विक्रम सिंह सें बात क़ी गई उन्होंने बताया कि उन्हें मामले की जानकारी मिल गई है। उन्होंने कहा कि रोस्टिंग समाप्त होने के तुरंत बाद संबंधित टीम भेजकर पेड़ों की छंटाई कराई जाएगी, ताकि हाईटेंशन लाइन से उत्पन्न हो रहे खतरे का शीघ्र व स्थाई समाधान किया जा सके।
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