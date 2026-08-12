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Shamli News: सड़क किनारे खड़ी बाइक सवार युवकों को तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर,एक युवक गंभीर घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शामली
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Shamli News: ता सड़क किनारे खड़े बाइक सवार युवकों को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक गंभीर रूप से

Shamli News: सड़क किनारे खड़ी बाइक सवार युवकों को तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर,एक युवक गंभीर घायल

Shamli News: सड़क किनारे खड़े बाइक सवार युवकों को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को प्राथमिक उपचार के बाद शामली रेफर किया गया, जहां चिकित्सकों ने उसके पैर में तीन स्थानों पर फ्रैक्चर बताया है।

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हादसे का विवरण

खाना भवन क्षेत्र के रामरतन जलालाबाद निवासी आशीष पुत्र महिपाल ने थाने मे तहरीर दी कि पीड़ित के भांजे अभिनव और रवि कुमार निवासी बहादराबाद हरिद्वार सोमवार की दोपहर करीब 2:10 बजे मोटरसाइकिल से गांव उमरपुर जा रहे थे। इसी दौरान गौशाला मैदान के पास उनकी मुलाकात आशीष पुत्र बाबू निवासी ग्राम कादरपुर से हुई। दोनों बाइक सड़क किनारे खड़ी कर बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान एक थार गाड़ी, जिसमें तेज आवाज में संगीत बज रहा था और जिसे कम उम्र का लड़का चला रहा था, वहां पहुंची। इसी दौरान थार चालक ने बाइक सवार अभिनव व आशीष को टक्कर मार दी। हादसे में अभिनव गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीरों की मदद से डायल-112 को सूचना दी गई। पुलिस ने दोनों घायलों को थानाभवन के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया।

घायल की स्थिति

अभिनव की हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे शामली के डॉ. बोहरा नर्सिंग होम रेफर कर दिया। चिकित्सकीय जांच में उसके पैर में तीन स्थानों पर फ्रैक्चर होने की जानकारी दी गई है और उसका उपचार चल रहा है।

पुलिस कार्रवाई

घटना के संबंध में घायल आशीष ने थानाभवन पुलिस को तहरीर देकर थार गाड़ी को कब्जे में लेकर चालक के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है。

नियमित पूछे जाने वाले प्रश्न

हादसे में कौन घायल हुआ?
हादसे में बाइक सवार युवक अभिनव गंभीर रूप से घायल हुआ।
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