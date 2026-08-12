Shamli News: सड़क किनारे खड़ी बाइक सवार युवकों को तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर,एक युवक गंभीर घायल
Shamli News: ता सड़क किनारे खड़े बाइक सवार युवकों को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक गंभीर रूप से
Shamli News: सड़क किनारे खड़े बाइक सवार युवकों को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को प्राथमिक उपचार के बाद शामली रेफर किया गया, जहां चिकित्सकों ने उसके पैर में तीन स्थानों पर फ्रैक्चर बताया है।
हादसे का विवरण
खाना भवन क्षेत्र के रामरतन जलालाबाद निवासी आशीष पुत्र महिपाल ने थाने मे तहरीर दी कि पीड़ित के भांजे अभिनव और रवि कुमार निवासी बहादराबाद हरिद्वार सोमवार की दोपहर करीब 2:10 बजे मोटरसाइकिल से गांव उमरपुर जा रहे थे। इसी दौरान गौशाला मैदान के पास उनकी मुलाकात आशीष पुत्र बाबू निवासी ग्राम कादरपुर से हुई। दोनों बाइक सड़क किनारे खड़ी कर बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान एक थार गाड़ी, जिसमें तेज आवाज में संगीत बज रहा था और जिसे कम उम्र का लड़का चला रहा था, वहां पहुंची। इसी दौरान थार चालक ने बाइक सवार अभिनव व आशीष को टक्कर मार दी। हादसे में अभिनव गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीरों की मदद से डायल-112 को सूचना दी गई। पुलिस ने दोनों घायलों को थानाभवन के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया।
घायल की स्थिति
अभिनव की हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे शामली के डॉ. बोहरा नर्सिंग होम रेफर कर दिया। चिकित्सकीय जांच में उसके पैर में तीन स्थानों पर फ्रैक्चर होने की जानकारी दी गई है और उसका उपचार चल रहा है।
पुलिस कार्रवाई
घटना के संबंध में घायल आशीष ने थानाभवन पुलिस को तहरीर देकर थार गाड़ी को कब्जे में लेकर चालक के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है。
नियमित पूछे जाने वाले प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।