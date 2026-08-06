Shamli News: झमाझम बारिश से चेहरे खिले, पर तैयार धान की फसल गिरने से किसानों को झटका

Shamli News: हसनपुर लुहारी। मंगलवार को क्षेत्र में हुई मूसलाधार बारिश ने मौसम का मिजाज बदलने के साथ-साथ कृषि जगत में मिले-जुले परिणाम दिए हैं। एक तरफ जहां इस बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे है। वहीं दूसरी तरफ तैयार खड़ी फसल को नुकसान पहुंचने से कुछ किसानों की चिंताएं भी बढ़ गई हैं। ​पिछले कुछ दिनों से पड़ रही उमस और सूखे जैसे हालात के बाद मंगलवार को हुई झमाझम बारिश अगेती धान की फसल के लिए बेहद लाभदायक साबित हुई है। पानी मिलने से धान के पौधों में अच्छी बढ़ोतरी और पैदावार की उम्मीद जगी है। ​इसके साथ ही क्षेत्र में उड़द और अमरूद की फसल को भी इस बारिश से भारी फायदा पहुंचा है।

अमरूद के बागवानों का कहना है कि बारिश से फलों का विकास बेहतर होगा और उनमें चमक आएगी वहीं उड़द की फसल में भी यह बारिश संजीवनी का काम करेगी। किसान मांगेराम बरजपाल सुशील ने बताया कि ​एक तरफ जहां कई फसलों को फायदा मिला है। वहीं साठी अगेती धान की तैयार और खेत में खड़ी फसल को नुकसान हुआ है। तेज हवा और भारी बारिश के कारण पकी हुई धान की फसल खेतों में नीचे गिर गई लोट गई है। जमीन पर गिरने से धान के दाने खराब होने और गलने का खतरा बढ़ गया है।गिरे हुए धान को काटना बेहद मुश्किल काम होता है। इसका फायदा उठाते हुए कंबाइन मशीन मालिकों ने कटाई के दाम बढ़ा दिए हैं। कंबाइन चालकों ने गिरे हुए धान के खेतों की कटाई प्रति बीघा के हिसाब से महंगी कर दी है, जिससे किसानों का बजट बिगड़ जायेगा ।