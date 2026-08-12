Shamli News: मामौर झील ओवरफ्लो होने से 150 बीघा फसल जलमग्न

Shamli News: लगातार हो रही बारिश के कारण मामौर झील ओवरफ्लो हो गई। इससे करीब 150 बीघा धान, गन्ने और लोकी की फसल जलमग्न हो गई। पानी को खेतों में और अधिक फैलने से रोकने के लिए किसानों को खुद डोलबंदी करनी पड़ी। किसानों ने प्रशासन से फसलों के नुकसान का सर्वे कराकर मुआवजा दिलाने की मांग की है। मंगलवार सुबह करीब छह बजे गांव मामौर स्थित झील में बारिश के कारण पानी का दबाव बढ़ गया। कुछ ही देर में झील का पानी ओवरफ्लो होकर आसपास के खेतों में पहुंच गया। खेतों में पानी भरता देख किसानों में अफरा-तफरी मच गई। किसानों के अनुसार, करीब 150 बीघा फसल पानी की चपेट में आई है।

किसान अंजू राणा की करीब 40 बीघा धान की फसल, अशोक कुमार की करीब 25 बीघा धान और गन्ने की फसल, सतीश राणा की 12 बीघा गन्ने की फसल और इंतजार की करीब 10 बीघा लोकी की फसल प्रभावित हुई है। इसके अलावा नफीस, अनीस, विकास और अफसरून समेत अन्य किसानों के खेत भी जलमग्न हो गए। वहीं, पानी का रूख खेतों की ओर बढ़ता देख किसानों ने स्वयं मोर्चा संभाला। उन्होंने मिट्टी डालकर डोलबंदी की और पानी को आगे फैलने से रोका। किसानों का कहना है कि बारिश के कारण पहले ही फसलों पर संकट बना हुआ था, अब झील का पानी खेतों में भरने से नुकसान और बढ़ गया है। किसानों ने प्रशासन से मौके पर टीम भेजकर फसलों के नुकसान का आंकलन कराने और उचित मुआवजा दिलाने की मांग की है।