Shamli News: डाक कांवड़ियों के वाहनों से गूंजा शहर, हाईवे से लेकर सड़कों तक शिवभक्ति की धूम

Shamli News: सावन मास की शिवरात्रि पर हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौट रहे डाक कांवड़ियों के वाहनों का शहर में धूमधाम रहा। तेज रफ्तार वाहन और भजन सुनते शिवभक्त शहर की सड़कों पर नजर आए। पुलिस ने यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए बदलाव किया। कांवड़ यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से रात तक जारी रही।

Shamli News: सावन मास की शिवरात्रि पर भगवान आशुतोष के जलाभिषेक के लिए हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौट रहे डाक कांवड़ियों के वाहनों की सोमवार को शहर में धूम रही। तेज रफ्तार से दौड़ते डाक कांवड़ वाहनों, डीजे पर बजते भोले के भजनों और शिवभक्तों के जयकारों से पूरा शहर शिवमय हो गया। हरियाणा और राजस्थान की ओर जाने वाले डाक कांवड़ियों के बड़े वाहनों को पुलिस प्रशासन ने शहर के बाहरी मार्ग से निकालते हुए कलेक्ट्रेट चौराहे से बलवा बाईपास होते हुए पानीपत-खटीमा हाईवे की ओर रवाना कराया। सोमवार सुबह से ही डाक कांवड़ वाहनों के आने का सिलसिला शुरू हो गया था, जो देर रात तक लगातार जारी रहा।

जैसे-जैसे शाम ढलती गई, डाक कांवड़ वाहनों की संख्या बढ़ती चली गई। हरिद्वार, ऋषिकेश, गोमुख और गंगोत्री से गंगाजल लेकर निर्धारित समय में अपने गंतव्य तक पहुंचने के संकल्प के साथ शिवभक्त सड़कों पर दौड़ते नजर आए। तहसील चौराहे से लेकर बलवा बाईपास और पानीपत-खटीमा हाईवे तक डाक कांवड़ वाहनों का दबाव बना रहा। राजस्थान के हनुमानगढ़, राजगढ़, खाटू, सीकर, लोहारू सहित हरियाणा के सिरसा, हिसार, हांसी, रोहतक, भिवानी, महेंद्रगढ़, जींद, फतेहाबाद और रेवाड़ी जाने वाले कांवड़ियों के जत्थे शामली से होकर गुजरे। वाहनों पर लगे बड़े-बड़े डीजे पर भोलेनाथ के भजन गूंजते रहे और शिवभक्त नाचते-गाते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहे। डाक कांवड़ियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने यातायात व्यवस्था में बदलाव किया था। बड़े डाक कांवड़ वाहनों को शहर के अंदर प्रवेश न कराकर तहसील चौराहे से बाहर-बाहर हाईवे की ओर भेजा गया। हालांकि कुछ कांवड़ियों के जत्थे शहर के अंदर से भी गुजरे, जिससे शहर के विभिन्न मार्गों पर शिवभक्ति का माहौल नजर आया।

डाक कांवड़ के चलते शहर के मुख्य मार्गों को कांवड़ियों के लिए आरक्षित किया गया था। एसटी तिराहा से लेकर रेलपार बाईपास, भिक्की मोड़, शिव चौक, रेलवे रोड, मिल रोड, बाजार रोड, फव्वारा चौक और विजय चौक तक बैरिकेडिंग कर सामान्य वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित की गई। वन-वे व्यवस्था लागू करते हुए पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था। ट्रैफिक पुलिसकर्मी और अन्य पुलिस बल पूरे दिन व्यवस्था संभालने में जुटे रहे। चौराहों और प्रमुख मार्गों पर पुलिसकर्मी कांवड़ वाहनों को सुचारू रूप से निकलवाते नजर आए। डाक कांवड़ वाहनों की तेज रफ्तार और भारी भीड़ के बावजूद पुलिस प्रशासन की निगरानी में कांवड़ यात्रा देर रात तक शांतिपूर्ण तरीके से जारी रही।