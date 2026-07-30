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Shamli News: गुरू पूर्णिमा पर्व श्रद्धा भक्ति से मनाया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शामली
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Shamli News: जलालाबाद में मीठी कुई मंदिर में गुरु पूर्णिमा धूमधाम से मनाई गई। पंडित राधेश्याम शर्मा द्वारा यज्ञ एवं भजन-कीर्तन आयोजित किया गया। श्रद्धालुओं ने भगवान को भोग अर्पित किया और प्रसाद ग्रहण किया। स्वामी विवेकानंद के विचार सुनकर भक्त भावविभोर हो गए। संत कुटी और देवतेश्वर महादेव मंदिर में भी आयोजन किए गए।

Shamli News: गुरू पूर्णिमा पर्व श्रद्धा भक्ति से मनाया

Shamli News: जलालाबाद। कस्बे के प्राचीन मीठी कुई मंदिर प्रांगण में गुरु पूर्णिमा धूम धाम, श्रधाभक्ति के साथ मनाई गई। मंदिर प्रांगण में प्रातः पंडित राधेश्याम शर्मा द्वारा हवन यज्ञ कराया गया, जिसमे बडी संख्या मे श्रद्धालुओ ने आहूति देकर पुण्य लाभ कमाया व गुरू का आशीर्वाद लिया , संसार की सुख शांति समृद्धि की कामना की। हवन के पश्चात मंदिर प्रांगण में कस्बे के संकीर्तन टोली द्वारा सुंदर सुंदर भजनों सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में है गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, तुम ही हो माता पिता तुम्ही हो आदि सुंदर भजनों की प्रस्तुति दी गई। जिससे वातावरण में भक्तिमय माहौल उत्पन्न हो गया।

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भजनों को सुन ढोलक, मंजीरो की थाप पर श्रद्धालु झूम उठे। भजन कीर्तन के पश्चात स्वामी विवेकानंद महाराज द्वारा गुरु के प्रति आदर भाव, गुरु के प्रति शिष्य की भक्ति आदि पर प्रवचन किए। जिन्हे सुन श्रद्धालु भाव विभोर हों गए और गुरु की भक्ति में रम गए। मीठी कुई आश्रम में भजन-कीर्तन के साथ विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया। जिसमे हलवा, कढ़ी, चावल, का प्रसाद बनाकर भगवान को भोग लगाया और श्रद्धालुओ ने प्रसाद ग्रहण किया। भंडारे में सैकडो श्रद्धालुओ ने प्रसाद ग्रहण किया। वही दूसरी और कस्बे के मोती बाजार स्थित संत कुटी में स्वामी किशोरी शरण महाराज जी के सानिध्य में गुरु पूर्णिमा मनाई गई। प्रातः में पूजन किया गया। भगवान को भोग लगाकर भंडारे का आयोजन किया गया। जिसमे भारी संख्या में श्रद्धालुओ ने प्रसाद ग्रहण किया। देवेतेश्वर महादेव मन्दिर मे गुरूपूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओ ने स्वामी विवेकानन्द जी महाराज एवं सोम गिरि महाराज को अंग वस्त्र पहनाकर आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर लालचंद कोरी, टिंकू सैनी, शोभाराम, बोबी शर्मा, शुभम कश्यप, अवनीश आहूजा, पाल्ली सैनी, उमेश दिनेश भगतजी, राजपाल सैनी, पप्पू ठेकेदार दीपक सैनी, , रविंद्र कुमार, अर्जुन ,सुनहरा सिंह, देवेन्द्र शर्मा, संजीव शर्मा, आदि मौजूद रहे।

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