Shamli News: गुरु पूर्णिमा पर सरस्वती विद्या मंदिर में हुआ कार्यक्रम, शिक्षकों के प्रति जताया आभार
Shamli News: शामली के सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में गुरु पूर्णिमा पर्व श्रद्धा के साथ मनाया गया। आचार्य पुष्पेंद्र ने गुरु-शिष्य के संबंध और महर्षि वेदव्यास के महत्व पर प्रकाश डाला। प्रधानाचार्य आनंद प्रसाद ने कहा कि गुरु शिष्यों के लिए ज्ञान और मार्गदर्शन का आधार होते हैं।
Shamli News: शामली। शहर के सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के सभागार में बुधवार को गुरु पूर्णिमा पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का आयोजन विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान से संबद्ध विद्यालय में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्य आनंद प्रसाद ने की, जबकि संचालन ब्रिजेश कुमार ने किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की वंदना एवं महर्षि वेदव्यास के चित्र के समक्ष पुष्पार्चन कर किया गया। इस अवसर पर आचार्य पुष्पेंद्र कुमार ने गुरु पूर्णिमा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह पर्व गुरु और शिष्य के पवित्र संबंध का प्रतीक है। इस दिन विद्यार्थी अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उनके ज्ञान, मार्गदर्शन और शिक्षाओं का सम्मान करते हैं।
उन्होंने कहा कि महर्षि वेदव्यास भारतीय संस्कृति के महान ऋषि थे और गुरु पूर्णिमा का पर्व उनकी स्मृति एवं गुरु की महिमा को समर्पित है। गुरु ही विद्यार्थी के जीवन में शिक्षा, ज्ञान और संस्कारों का आधार होते हैं। प्रधानाचार्य आनंद प्रसाद ने कहा कि गुरु अपने शिष्यों को जीवन में आगे बढ़ने का मार्ग दिखाते हैं। मौके पर उप प्रधानाचार्य मलूक चंद, अंकुर कुमार, प्रदीप कुमार, अंकित भार्गव, मोहित कुमार, नीटू कुमार, अरविंद कुमार, सुखदेव कुमार, सोमदत्त आर्य, भानू कुमार मौजूद रहे।
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