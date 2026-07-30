Shamli News: सरस्वती बालिका विद्या मंदिर में श्रद्धा के साथ मनाई गई गुरु पूर्णिमा
Shamli News: शामली के सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में गुरु पूर्णिमा का पर्व श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती एवं गुरुदेव के चित्र के समक्ष दीप प्रज्ज्वलन से हुई। प्रधानाचार्य ने छात्राओं को गुरु का सम्मान और शिक्षाओं को आत्मसात करने की प्रेरणा दी।
Shamli News: शामली। शहर के सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में बुधवार को गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती एवं गुरुदेव के चित्र के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के शिक्षक संजीव ने गुरु-शिष्य परंपरा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि गुरु ही व्यक्ति को ज्ञान, संस्कार और जीवन की सही दिशा प्रदान करते हैं। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय की छात्राओं ने गुरु की महिमा का गुणगान करते हुए मधुर एवं प्रेरणादायक गुरु वंदना प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। प्रधानाचार्य रविंद्र कुमार ने अपने संबोधन में छात्राओं को गुरुओं का सदैव सम्मान करने, उनकी शिक्षाओं को जीवन में आत्मसात करने तथा संस्कारी एवं जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा दी।
उन्होंने कहा कि गुरु का मार्गदर्शन जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। कार्यक्रम के दौरान सार्थक एनजीओ द्वारा विद्यालय को उपहार स्वरूप उपलब्ध कराए गए पौधों का छात्राओं के बीच वितरण किया गया।
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