Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Shamli News: सरस्वती बालिका विद्या मंदिर में श्रद्धा के साथ मनाई गई गुरु पूर्णिमा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शामली
Follow us on Google News
share

Shamli News: शामली के सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में गुरु पूर्णिमा का पर्व श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती एवं गुरुदेव के चित्र के समक्ष दीप प्रज्ज्वलन से हुई। प्रधानाचार्य ने छात्राओं को गुरु का सम्मान और शिक्षाओं को आत्मसात करने की प्रेरणा दी।

Shamli News: सरस्वती बालिका विद्या मंदिर में श्रद्धा के साथ मनाई गई गुरु पूर्णिमा

Shamli News: शामली। शहर के सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में बुधवार को गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती एवं गुरुदेव के चित्र के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के शिक्षक संजीव ने गुरु-शिष्य परंपरा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि गुरु ही व्यक्ति को ज्ञान, संस्कार और जीवन की सही दिशा प्रदान करते हैं। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय की छात्राओं ने गुरु की महिमा का गुणगान करते हुए मधुर एवं प्रेरणादायक गुरु वंदना प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। प्रधानाचार्य रविंद्र कुमार ने अपने संबोधन में छात्राओं को गुरुओं का सदैव सम्मान करने, उनकी शिक्षाओं को जीवन में आत्मसात करने तथा संस्कारी एवं जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा दी।

ये भी पढ़ें:Shamli News: गुरु पूर्णिमा पर सरस्वती विद्या मंदिर में हुआ कार्यक्रम, शिक्षकों के प्रति जताया आभार

उन्होंने कहा कि गुरु का मार्गदर्शन जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। कार्यक्रम के दौरान सार्थक एनजीओ द्वारा विद्यालय को उपहार स्वरूप उपलब्ध कराए गए पौधों का छात्राओं के बीच वितरण किया गया।

ये भी पढ़ें:Aurangabad News: गुरु पूर्णिमा उत्सव में अभिभावक गोष्ठी, शैक्षिक विकास पर मंथन
ये भी पढ़ें:Munger News: गुरु के मार्गदर्शन से ही जीवन में ज्ञान का प्रकाश: संजय कुमार सिंह
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Shamli News Shamli Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।