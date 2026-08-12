Shamli News: श्रीपाल चौहान बने अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के कार्यकारी जिलाध्यक्ष

श्रीपाल सिंह चौहान को संगठन की गतिविधियों को आगे बढ़ाने, समाज को संगठित करने तथा सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए सक्रिय भूमिका निभाने की जिम्मेदारी दी गई है। महासभा का उद्देश्य समाज को शिक्षित, संगठित और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जागरूक करना है।

महासभा की स्थापना

महासभा की स्थापना वर्ष 1908 में समाज की तत्कालीन समस्याओं, शिक्षा के अभाव और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ समाज को जागरूक एवं संगठित करने के उद्देश्य से की गई थी। संगठन समय के अनुसार समाज की समस्याओं के समाधान और गुर्जर समाज की प्रगति के लिए कार्य करता आ रहा है।नवनियुक्त कार्यकारी जिलाध्यक्ष श्रीपाल सिंह चौहान ने कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसका पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करेंगे। समाज के लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने, युवाओं को संगठन से जोड़ने और सामाजिक एकजुटता बढ़ाने के लिए कार्य किया जाएगा।इस दौरान महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरीश चंद भाटी, कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. राम किशोर दोगने, उपाध्यक्ष देवकी नंदन काका, चौ. वीरेंद्र सिंह, इंद्राज सिंह बिधूड़ी, महावीर सिंह छोकर, एडवोकेट मोहम्मद शाह, केपी कसाना, सविंदर भाटी, जय प्रकाश विकल, राष्ट्रीय महासचिव रामकेश चपराना सहित अन्य पदाधिकारियों ने शुभकामनाएं दीं।