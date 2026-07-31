Shamli News: गांव पिंडोरा में एमएलसी मोहित बेनीवाल का भव्य स्वागत

Shamli News: ऊन/झिंझाना। जनपद के ग्राम पिंडोरा में गुरुवार को भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं एमएलसी मोहित बेनीवाल का ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया। गांव पहुंचने पर उनका फूल-मालाओं, ढोल-नगाड़ों और जयघोष के साथ अभिनंदन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए मोहित बेनीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में केंद्र और प्रदेश सरकार गांव, गरीब, किसान, युवा, महिला और वंचित वर्ग के उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सेवा, सुशासन और विकास भाजपा सरकार की पहचान बन चुके हैं और जनता का विश्वास ही पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, हर घर जल योजना और स्वामित्व योजना सहित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इनका लाभ बिना किसी भेदभाव के पात्र लोगों तक पहुंचाया जा रहा है।