Shamli News: विधायक अशोक राणा और भाजपा जिलाध्यक्ष ने तिरंगा यात्रा को दिखाई हरी झंडी
Shamli News: -- तिरंगा यात्रा फूल बरसाकर कई स्थानों पर स्वागत नों पर स्वागत फोटो कैप्शन 70 शेरकोट,संवाददाता हर घर तिरंगा अभियान के तहत भाजपा कार्यकर्ताओं ने नगर
Shamli News: हर घर तिरंगा अभियान के तहत भाजपा कार्यकर्ताओं ने नगर में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली। यात्रा में बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। यात्रा का शुभारंभ धामपुर विधायक अशोक राणा एवं भाजपा जिलाध्यक्ष भूपेंद्र बॉबी ने हरी झंडी दिखाकर किया।विधायक अशोक राणा ने कहा कि देश को आजादी दिलाने में स्वतंत्रता सेनानियों और वीर बलिदानियों का अतुलनीय योगदान रहा है। उनके संघर्ष और बलिदान को सदैव स्मरण रखना तथा राष्ट्रहित के प्रति समर्पित रहना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है।तिरंगा यात्रा के दौरान कार्यकर्ता हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर भारत माता की जय और देशभक्ति के नारे लगाते हुए आगे बढ़े।
यात्रा के चलते नगर का माहौल देशभक्ति से ओतप्रोत नजर आया। यात्रा में मंडल अध्यक्ष विजयपाल सैनी, पूर्व मंडल अध्यक्ष धर्मवीर चौहान, मंडल महामंत्री शुभम बिडला, शिवकुमार चौहान, अभिषेक कोहली, दीपेंद्र कुमार, पवन गुर्जर रहे।
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