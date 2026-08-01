Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

नन्हे शिवभक्तों की कांवड़ यात्रा से गूंजा सरस्वती शिशु वाटिका परिसर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शामली
Follow us on Google News
share

शहर के बुढ़ाना रोड स्थित सरस्वती शिशु वाटिका में शुक्रवार को सावन माह के उपलक्ष्य में नन्हे बच्चों द्वारा भव्य कांवड़ यात्रा और जलाभिषेक कार्यक्रम आयोजित किया गया। बच्चों ने भगवान शिव की भक्ति में आकर्षक प्रस्तुतियाँ दीं। प्रधानाचार्या ने बच्चों को शिक्षा के साथ भारतीय संस्कृति और नैतिक मूल्यों से जोड़ने का महत्व बताया।

नन्हे शिवभक्तों की कांवड़ यात्रा से गूंजा सरस्वती शिशु वाटिका परिसर
नन्हे शिवभक्तों की कांवड़ यात्रा से गूंजा सरस्वती शिशु वाटिका परिसर

शहर के बुढ़ाना रोड स्थित सरस्वती शिशु वाटिका में सावन माह के उपलक्ष्य में शुक्रवार को नन्हे-मुन्ने बच्चों द्वारा भव्य कांवड़ यात्रा एवं जलाभिषेक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कक्षा नर्सरी से यूकेजी तक के विद्यार्थियों ने भोला-भोली का स्वरूप धारण कर आकर्षक कांवड़ के साथ विद्यालय पहुंचकर भगवान शिव का श्रद्धापूर्वक जलाभिषेक किया। कार्यक्रम में भगवान शिव, माता पार्वती, श्रीगणेश और कार्तिकेय के स्वरूप में सजे बच्चों ने अपनी मनमोहक प्रस्तुतियों से सभी का मन मोह लिया। इसके बाद विद्यार्थियों ने शिव भक्ति पर आधारित सामूहिक नृत्य प्रस्तुत कर उपस्थित लोगों को भाव-विभोर कर दिया। मुख्य अतिथियों एवं विद्यालय परिवार ने भी भगवान शिव का जलाभिषेक कर बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

ये भी पढ़ें:Bokaro News: मानसून की फुहारों संग रंगों से सराबोर हुआ डीएवी 6 का मानसून फिएस्टा

प्रधानाचार्या पल्लवी ऐरन ने कहा कि विद्यालय का उद्देश्य बच्चों को केवल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना ही नहीं, बल्कि उन्हें भारतीय संस्कृति, धार्मिक परंपराओं और नैतिक मूल्यों से भी जोड़ना है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन बच्चों में संस्कार, अनुशासन और सामाजिक मूल्यों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मौके पर मीनाक्षी शर्मा, स्वाति जैन, रूबी, आंचल, प्रियंका, निकिता, नीतू, बिंदिया, संजय सैनी, प्रधानाचार्य रविंद्र कुमार, प्रधानाचार्य आनंद कुमार मौजूद रहे।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Shamli News Kanwar Yatra Shamli Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।