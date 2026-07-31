Shamli News: रविदास मंदिर में एमएलसी मोहित बेनीवाल ने 65 दीप जलाकर मनाया दीपोत्सव
Shamli News: शामली। संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के अवसर पर भाजपा ने दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया। मुख्य अतिथि एमएलसी मोहित बेनीवाल ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में सामाजिक समरसता और भाईचारे का संकल्प लिया गया।
Shamli News: शामली। संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से चलाए जा रहे समरसता संकल्प अभियान के तहत शहर के टंकी रोड स्थित रविदास मंदिर में भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं एमएलसी मोहित बेनीवाल ने मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचकर संत गुरु रविदास महाराज के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किए और 65 दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया।
कार्यक्रम की विशेषताएँ
इस दौरान मंदिर परिसर में उपस्थित लोगों ने भी दीप जलाकर संत रविदास महाराज के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की तथा सामाजिक समरसता, भाईचारे और राष्ट्र निर्माण का संकल्प लिया। एमएलसी मोहित बेनीवाल ने कहा कि संत गुरु रविदास महाराज भारतीय संत परंपरा के महान संत थे, जिन्होंने समाज को समानता, मानवता, श्रम की गरिमा और सामाजिक न्याय का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि गुरु रविदास जी ने अपने जीवन से यह संदेश दिया कि व्यक्ति की पहचान उसके कर्म और संस्कारों से होती है, जन्म से नहीं।
सरकार की योजनाएँ
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ समाज के सभी वर्गों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का कार्य कर रही है। केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा गरीब, किसान, युवा, महिला एवं वंचित वर्गों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इस अवसर पर कपिल पंवार, अमित विश्वकर्मा, लवली मलिक, अंकित गोयल, अनुराग शर्मा, सोनित निर्वाल, सचिन निर्वाल, सतीश धीमान, नीरज जाटव, बिट्टू जाटव मौजूद रहे।
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