Shamli News: रविदास मंदिर में एमएलसी मोहित बेनीवाल ने 65 दीप जलाकर मनाया दीपोत्सव

Shamli News: शामली। संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के अवसर पर भाजपा ने दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया। मुख्य अतिथि एमएलसी मोहित बेनीवाल ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में सामाजिक समरसता और भाईचारे का संकल्प लिया गया।

Shamli News: शामली। संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से चलाए जा रहे समरसता संकल्प अभियान के तहत शहर के टंकी रोड स्थित रविदास मंदिर में भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं एमएलसी मोहित बेनीवाल ने मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचकर संत गुरु रविदास महाराज के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किए और 65 दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

कार्यक्रम की विशेषताएँ इस दौरान मंदिर परिसर में उपस्थित लोगों ने भी दीप जलाकर संत रविदास महाराज के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की तथा सामाजिक समरसता, भाईचारे और राष्ट्र निर्माण का संकल्प लिया। एमएलसी मोहित बेनीवाल ने कहा कि संत गुरु रविदास महाराज भारतीय संत परंपरा के महान संत थे, जिन्होंने समाज को समानता, मानवता, श्रम की गरिमा और सामाजिक न्याय का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि गुरु रविदास जी ने अपने जीवन से यह संदेश दिया कि व्यक्ति की पहचान उसके कर्म और संस्कारों से होती है, जन्म से नहीं।