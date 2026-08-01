Shamli News: डेयरियों पर खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी, दूध-दुग्ध उत्पादों के साथ रेहड़ियों से भी लिए नमूने
Shamli News: झिंझाना में खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने कावड़ यात्रा के मद्देनजर विभिन्न दूध डेयरियों पर छापेमारी की। जांच के दौरान टीम ने दूध और दुग्ध उत्पादों के नमूने लिए। अधिकारियों ने संचालकों को साफ-सफाई बनाए रखने के निर्देश दिए। अभियान आगे भी जारी रहेगा ताकि आमजन को सुरक्षित खाद्य पदार्थ मिल सकें।
Shamli News: झिंझाना। कस्बे में शुक्रवार को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने कावड़ यात्रा को लेकर विभिन्न दूध डेयरियों पर छापेमारी कर दूध एवं दुग्ध उत्पादों के नमूने लिए। अचानक हुई कार्रवाई से डेयरी संचालकों में हड़कंप मच गया। कई संचालकों ने जांच के दौरान अपनी दुकानें बंद कर लीं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी केपी सिंह के नेतृत्व में टीम ने कावड़ यात्रा को लेकर सतगुरु डेयरी, किसान डेयरी, जनता डेयरी और आजाद डेयरी पर पहुंचकर जांच की। इस दौरान टीम ने दूध, खोया, पनीर सहित विभिन्न दुग्ध उत्पादों के दो-दो नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिए। अधिकारियों ने डेयरी संचालकों को साफ-सफाई बनाए रखने और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थों की बिक्री करने के निर्देश भी दिए।डेयरियों
की जांच के बाद टीम ने बस स्टैंड क्षेत्र में खाद्य पदार्थों की रेहड़ियों पर भी अभियान चलाया। इस दौरान विभिन्न खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर उन्हें भी जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया। टीम की कार्रवाई से रेहड़ी संचालकों में भी अफरा-तफरी का माहौल रहा।खाद्य सुरक्षा अधिकारी केपी सिंह ने बताया कि सभी नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद यदि किसी नमूने में मिलावट अथवा गुणवत्ता संबंधी कमी पाई जाती है तो संबंधित संचालकों के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि आमजन को शुद्ध एवं सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।
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