Shamli News: डेयरियों पर खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी, दूध-दुग्ध उत्पादों के साथ रेहड़ियों से भी लिए नमूने

Shamli News: झिंझाना। कस्बे में शुक्रवार को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने कावड़ यात्रा को लेकर विभिन्न दूध डेयरियों पर छापेमारी कर दूध एवं दुग्ध उत्पादों के नमूने लिए। अचानक हुई कार्रवाई से डेयरी संचालकों में हड़कंप मच गया। कई संचालकों ने जांच के दौरान अपनी दुकानें बंद कर लीं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी केपी सिंह के नेतृत्व में टीम ने कावड़ यात्रा को लेकर सतगुरु डेयरी, किसान डेयरी, जनता डेयरी और आजाद डेयरी पर पहुंचकर जांच की। इस दौरान टीम ने दूध, खोया, पनीर सहित विभिन्न दुग्ध उत्पादों के दो-दो नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिए। अधिकारियों ने डेयरी संचालकों को साफ-सफाई बनाए रखने और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थों की बिक्री करने के निर्देश भी दिए।डेयरियों