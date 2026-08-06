Shamli News: पहली कांवड़ यात्रा का शुभारंभ
Shamli News: हरिद्वार से गांव केडी की ओर पहली कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा का शुभारंभ पूर्व कैबिनेट मंत्री के प्रतिनिधि अर्जुन राणा ने किया। यात्रा में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। इस आयोजन में कई प्रमुख लोग शामिल हुए।
Shamli News: थानाभवन। हरिद्वार से गांव केडी कांवड़ यात्रा का प्रथम बार आयोजन किया गया। कांवड़ यात्रा के शुभारंभ अवसर पर गांव के सैकड़ो श्रद्धांलु नाराज नारी व बच्चो ने यात्रा में भाग लिया। बाबा ग्रुप कैडी की ओर से प्रथम शिव कांवड़ पद यात्रा हरिद्वार से कैडी तक का शुभारंभ पूर्व कैबिनेट मंत्री, प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा सुरेश राणा के प्रतिनिधि के रूप में उनके भतीजे अर्जुन राणा ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर संजीव राणा हरड, राजीव राणा, कुलदीप राणा कैडी,रवि प्रताप चौधरी, मोहित राणा, कर्मवीर राणा- नोजल, संदीप राणा- खयावडी और सैकड़ों की संख्या में कांवड़िय रहे।
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