Shamli News: धूप और बादलों की मिचौली ने लुभाया,नही हुई बारिश
Shamli News: शुक्रवार को हसनपुर लुहारी क्षेत्र में पूरे दिन धूप और बादलों की आवाजाही होती रही, लेकिन बारिश नहीं हुई। ग्रामीणों और किसानों ने आसमान की ओर उम्मीद से देखा, पर शाम तक एक बूंद भी पानी नहीं गिरा। मौसम ने लोगों को गर्मी और उमस से बेहाल कर दिया। सभी अब अगली सुबह बारिश की उम्मीद कर रहे हैं।
Shamli News: शुक्रवार को क्षेत्र में दिनभर धूप और बादलों की आवाजाही का दौर जारी रहा, लेकिन बारिश न होने के कारण ग्रामीणों और किसानों को मायूसी ही हाथ लगी। दिनभर उमस भरी गर्मी से बेहाल लोग बादलों को देखकर बारिश की आस लगाए रहे, पर शाम तक एक बूंद भी पानी नहीं बरसा। हसनपुर लुहारी मे शुक्रवार को सुबह से ही आसमान में कभी तीखी धूप खिलती तो कभी घने बादल छा जाते। कुछ समय के लिए जब घने बादल छाए, तो लोगों को भीषण गर्मी से हल्की राहत जरूर महसूस हुई। लेकिन कुछ ही देर में धूप दोबारा निकल आई। इस धूप-छांव के खेल के बीच हवा बंद रहने से उमस और ज्यादा बढ़ गई।
जिसने लोगों को पसीने से तर-बतर कर दिया। किसान और ग्रामीण पूरा दिन आसमान की ओर टकटकी लगाए बारिश का इंतजार करते रहे। बारिश न होने से किसानों के चेहरे पूरी तरह मुरझाए हुए नजर आए। दिन ढलते-ढलते देर शाम करीब चार बजे अचानक तीखी धूप निकल आई। कड़ाके की धूप की तपीस ने पूरे इलाके को तपा दिया। जिससे सड़क पर निकले राहगीर और ग्रामीण पूरी तरह बेहाल हो गए।मौसम के इस बदले मिजाज और दिनभर के बाद आखिरकार शाम को क्षेत्रवासियों के हाथ सिर्फ निराशा ही लगी। बारिश की उम्मीद संजोए लोग एक बार फिर अब अगली भोर से राहत की आस लगाए बैठे हैं।
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